لـ "ضبط" نتنياهو.. روبيو في تل أبيب

من المتوقع ان يصل ماركو روبيو اليوم الخميس، الى اسرائيل على أن يلتقي غداً الجمعة.تأتي زيارة روبيو، بعد مغادرة الموفدين الرئاسيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الهش في بين وحركة ، والذي بدأ سريانه في العاشر من الشهر الجاري. إذ أكد مسؤول أميركي كبير أن زيارتي وروبيو، إلى جانب ويتكوف وصهر هذا الأسبوع، تهدف إلى الحفاظ على زخم وقف إطلاق النار، وفق ما نقلت وكالة .