عربي-دولي

لـ "ضبط" نتنياهو.. روبيو في تل أبيب

Lebanon 24
23-10-2025 | 01:24
من المتوقع ان يصل وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم الخميس، الى اسرائيل على أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً الجمعة.
تأتي زيارة روبيو، بعد مغادرة الموفدين الرئاسيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، والذي بدأ سريانه في العاشر من الشهر الجاري. إذ أكد مسؤول أميركي كبير أن زيارتي فانس وروبيو، إلى جانب ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر هذا الأسبوع، تهدف إلى الحفاظ على زخم وقف إطلاق النار، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
