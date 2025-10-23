Advertisement

عربي-دولي

أطفال غزة يدفعون ثمن الجوع.. تقرير يدق ناقوس الخطر

Lebanon 24
23-10-2025 | 01:59
A-
A+
Doc-P-1432926-638968068849194923.jpg
Doc-P-1432926-638968068849194923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأربعاء، من أنّ تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضّع في قطاع غزة "ستمتدّ أجيالا" ممّا "سيسبّب على الأرجح مشكلات تتطلب رعاية مدى الحياة" للأطفال الذين يولدون حاليا في غزة.
Advertisement

ولدى عودته من مهمّة استغرقت 5 أيام في القدس والضفة الغربية بالإضافة إلى غزة حيث قضى 5 ساعات في القطاع الفلسطيني، عقد ممثل الصندوق أندرو سابرتون مؤتمرا صحفيا في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك قال خلاله إنّ حجم الدمار الذي شاهده أشبه بفيلم هوليوودي.

وذكّر المسؤول في الوكالة الأممية المتخصّصة بالصحة الجنسية والإنجابية بأنّ واحدا من كلّ أربعة سكّان في غزة يعاني من الجوع، مشيرا إلى أنّ من بين هؤلاء 11500 امرأة حامل.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، يولد 70 بالمئة من حديثي الولادة خدّجا وبوزن منخفض، مقابل 20 بالمئة في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول 2023.

وأوضح سابرتون أنّ كلّ مرافق حديثي الولادة في مستشفيات القطاع تعمل بأكثر بكثير من طاقتها (170 بالمئة من قدرتها الاستيعابية) ممّا يضطرها لوضع أطفال عديدين في حاضنة واحدة.
ولفت إلى أنّ ثلث حالات الحمل في القطاع تعتبر حاليا "عالية الخطورة" وأنّ معدّل وفيات الأمهات "مرتفع".

وأكّد المسؤول الرفيع في صندوق الأمم المتحدة للسكان أنّ "سوء التغذية هو المشكلة الأكبر"، تضاف إليه مشاكل أخرى تتمثّل بنقص الأدوية ودمار البنى التحتية الطبية إذ تضرّر أو دُمر 94 بالمئة من مستشفيات القطاع و15 بالمئة من المؤسسات العاملة توفّر رعاية التوليد الطارئة.

ولفت سابرتون إلى أنّ غياب وسائل منع الحمل يجبر بعض النساء على اللجوء إلى "إجهاضات خطرة".

وأضاف أنّ كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والجنسي، ومن ضمنها الزواج المبكر، "انفجرت في غزة، كما هي الحال في سائر النزاعات الأخرى".
مواضيع ذات صلة
برنامج الغذاء العالمي يدق ناقوس الخطر: لا غذاء كافياً في غزة
lebanon 24
23/10/2025 13:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من اغتيالات في إيران.. تقريرٌ يدق ناقوس الخطر!
lebanon 24
23/10/2025 13:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تدق ناقوس الخطر.. أطفال يفقدون 8.45 مليون يوم من الحياة الصحية لهذا السبب
lebanon 24
23/10/2025 13:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام يدق ناقوس الخطر: أزمة الجفاف تتفاقم بقوة.. ودعوة لإعلان حالة طوارئ مائية
lebanon 24
23/10/2025 13:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

الضفة الغربية

مدى الحياة

قطاع غزة

نيويورك

هوليوود

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:14 | 2025-10-23
05:46 | 2025-10-23
05:43 | 2025-10-23
05:34 | 2025-10-23
05:32 | 2025-10-23
05:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24