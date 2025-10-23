"حدث مميز".. القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم

Advertisement

يعقد اليوم مناقشته الدورية المفتوحة حول "الوضع في ، بما في ذلك القضية ".ومن المقرر أن يستمع الأعضاء في بداية الاجتماع إلى إحاطة من نائب لعملية السلام في الشرق الأوسط راميز الأكباروف.يذكر أنه تم تصنيف اجتماع اليوم على جدول أعمال المجلس كحدث مميز بقرار من الذي يترأس المجلس الشهر الحالي.