عربي-دولي

"حدث مميز".. القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:31
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مناقشته الدورية المفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
ومن المقرر أن يستمع الأعضاء في بداية الاجتماع إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط راميز الأكباروف.

يذكر أنه تم تصنيف اجتماع اليوم على جدول أعمال المجلس كحدث مميز بقرار من الاتحاد الروسي الذي يترأس المجلس الشهر الحالي.
