عربي-دولي

حريق في ريازان الروسية جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة

Lebanon 24
23-10-2025 | 04:26
اندلع حريق في شركة بمنطقة ريازان الروسية اليوم الخميس إثر هجوم شنته أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة بافل مالكوف عبر تيليجرام، مشيرًا إلى أن الحريق نجم عن سقوط حطام الطائرات.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها أسقطت خلال الليل 139 طائرة مسيرة، منها 14 في منطقة ريازان، في إطار جهودها للتصدي للهجمات الجوية الأوكرانية.
