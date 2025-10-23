حريق في ريازان الروسية جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة

Advertisement

اندلع حريق في شركة بمنطقة ريازان الروسية اليوم الخميس إثر هجوم شنته باستخدام طائرات مسيرة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة مالكوف عبر تيليجرام، مشيرًا إلى أن الحريق نجم عن سقوط حطام الطائرات.وأفادت بأن قواتها أسقطت خلال الليل 139 طائرة مسيرة، منها 14 في ، في إطار جهودها للتصدي للهجمات الجوية .