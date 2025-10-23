بعد الانخفاض أسعار الذهب ترتفع مجددًا.. وهذا هو السبب



وارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4119.54 دولار للأونصة. ارتفعت أسعار اليوم مع تفاقم المخاطر الجيوسياسية بسبب الأميركية ضد واحتمال فرض قيود جديدة ضد ما عزز الطلب على الأصول الآمنة.وارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4119.54 دولار للأونصة.

وكان الذهب قد انخفض إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.



في حين، زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر كانون الاول المقبل بنسبة 1.7% إلى 4134.60 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. (روسيا اليوم)