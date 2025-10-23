Advertisement

إقتصاد

بعد الانخفاض أسعار الذهب ترتفع مجددًا.. وهذا هو السبب

Lebanon 24
23-10-2025 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1433021-638968193792082513.jpg
Doc-P-1433021-638968193792082513.jpg photos 0
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تفاقم المخاطر الجيوسياسية بسبب العقوبات الأميركية ضد روسيا واحتمال فرض قيود جديدة ضد الصين ما عزز الطلب على الأصول الآمنة.
وارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4119.54 دولار للأونصة.
 
وكان الذهب قد انخفض إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.

في حين، زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر كانون الاول المقبل بنسبة 1.7% إلى 4134.60 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. (روسيا اليوم)

فيديو
