قلق أميركي.. أفعال أحادية إسرائيلية قد تقوّض اتفاق غزة

كشف موقع "أكسيوس" أن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، يتقدّمهم جي دي فانس، أعربوا عن قلقهم من خطوات إسرائيلية أحادية، مثل إغلاق المعابر ووقف المساعدات إلى غزة، يرون أنها قد تقوّض اتفاق غزة الذي يعدّه المسؤولون "أكبر اختراق للرئيس حتى الآن" في ولايته الثانية.وبحسب الموقع، حضّ فانس بنيامين نتنياهو على "إعطاء فرصة" لاتفاق وقف إطلاق النار والمساعدة في تنفيذه، أملاً بالانتقال إلى المرحلة الثانية. وخلال اجتماع مغلق في ، طلب فانس من نتنياهو "منح الاتفاق الوقت وإنجاز الأمور"، بالتزامن مع وصول وفود من المسؤولين إلى للعمل على تثبيت الهدنة.

وقال فانس في مؤتمر صحفي عقب لقائه نتنياهو: "هذا الأمر يتطلّب مراقبة… يتطلّب الكثير من العمل".



ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن توافد المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل هدفه الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت الصحيفة أن تدرس "خطة أولية مرحلية" لتقسيم بين إسرائيل و" " وإعمار الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل فقط كحل مؤقت، مؤكدة أن لا تعتزم بدء الإعمار في مناطق سيطرة "حماس" قبل نزع سلاحها، في فكرة قالت الصحيفة إن الوسطاء يرفضونها وستُقدَّم بشأنها تحديثات لاحقًا. (ارم)