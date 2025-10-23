Advertisement

عربي-دولي

قلق أميركي.. أفعال أحادية إسرائيلية قد تقوّض اتفاق غزة

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:48
كشف موقع "أكسيوس" أن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، يتقدّمهم نائب الرئيس جي دي فانس، أعربوا عن قلقهم من خطوات إسرائيلية أحادية، مثل إغلاق المعابر ووقف المساعدات إلى غزة، يرون أنها قد تقوّض اتفاق غزة الذي يعدّه المسؤولون "أكبر اختراق دبلوماسي للرئيس ترامب حتى الآن" في ولايته الثانية.
وبحسب الموقع، حضّ فانس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "إعطاء فرصة" لاتفاق وقف إطلاق النار والمساعدة في تنفيذه، أملاً بالانتقال إلى المرحلة الثانية. وخلال اجتماع مغلق في القدس، طلب فانس من نتنياهو "منح الاتفاق الوقت وإنجاز الأمور"، بالتزامن مع وصول وفود من المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل للعمل على تثبيت الهدنة.
 
وقال فانس في مؤتمر صحفي عقب لقائه نتنياهو: "هذا الأمر يتطلّب مراقبة… يتطلّب الكثير من العمل".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن توافد المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل هدفه الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت الصحيفة أن واشنطن تدرس "خطة أولية مرحلية" لتقسيم قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس" وإعمار الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل فقط كحل مؤقت، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تعتزم بدء الإعمار في مناطق سيطرة "حماس" قبل نزع سلاحها، في فكرة قالت الصحيفة إن الوسطاء يرفضونها وستُقدَّم بشأنها تحديثات لاحقًا. (ارم)
