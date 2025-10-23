26
عربي-دولي
ترامب: إسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا ضمت الضفة الغربية
Lebanon 24
23-10-2025
|
09:03
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، ردا على سؤال بشأن إمكانية أن تواجه
حماس
"الإبادة الكاملة" إذا لم تلتزم بالاتفاق: "بالتأكيد. نعم، سيواجهون مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة. إنهم يقتلون العصابات الآن، وهذا ما نكتشفه نوعا ما. لكن، متى ستتحول العصابات إلى خصوم سياسيين؟"
وفي مقابلة هانفية مع مجلة "تايم" ورداً على سؤال عن كيفية إجبار حماس على نزع سلاحها، أوضح الرئيس الأميركي: "حسنا، عليك التدخل. إن لم يفعلوا. أعني، لقد وافقوا على ذلك، أليس كذلك؟"
وجوابا على كيفية إجبار حماس على نزع سلاحها، أوضح الرئيس الأميركي: "حسنا، عليك التدخل. إن لم يفعلوا. أعني، لقد وافقوا على ذلك، أليس كذلك؟"
وبشأن رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، ذكر
ترامب
: "كما تعلم، لقد أوقفته (عن الاستمرار في الحرب)، لأنه كان سيستمر. كان من الممكن أن يستمر لسنوات. كان سيستمر لسنوات. وأوقفته، واتحد الجميع عندما أوقفته، كان الأمر مذهلا. وعندما ارتكب ذلك الخطأ التكتيكي، المتعلق بقطر، وكان ذلك فادحا، ولكن في الواقع، وقد أخبرتُ الأمير، كان هذا أحد الأمور التي جمعتنا جميعا، لدرجة أنه دفع الجميع إلى القيام بما يجب عليهم فعله".
وتابع: "كان عليه (نتنياهو) أن يتوقف لأن العالم كان سيوقفه. كما تعلم، كنتُ أرى ما يحدث. كنتُ أرى ما يحدث. وكانت
إسرائيل
تفقد شعبيتها بشدة. وهذا ما قصدته عندما قلتُ "العالم". هناك الكثير من القوى، حسنا، قوى خارج المنطقة. وعلى أي حال، لقد فعل الصواب".
وكشف الرئيس الأميركي، خلال المكالمة مع "تايم"، أنه يخطط لزيارة غزة، قائلا: "سأفعل، أجل، سأفعل".
وبعد سؤاله عن عدم السماح لنتنياهو بضم الضفة الغربية، أبرز ترامب: "لن يحدث ذلك. لن يحدث. لن يحدث لأنني وعدتُ
الدول العربية
. ولا يمكنكم فعل ذلك الآن. لقد حظينا بدعم عربي كبير. لن يحدث لأنني وعدتُ الدول العربية. لن يحدث. ستفقد إسرائيل كل دعم
الولايات المتحدة
إذا حدث ذلك".
وبعدها، سألت الصحيفة، ترامب: "هل ترى عباس في السلطة الحاكمة في غزة ما بعد الحرب؟"، فكان ردّه: "حسنا، لطالما انسجمت معه. لطالما وجدته عقلانيا، لكنه على الأرجح ليس كذلك، كما تعلمون، رأيتموه يقترب مني وكان ودودا للغاية.. لكن من المبكر جدا إبداء رأي، لكن في وقت ما سيكون لي رأي. أعلم أنه يود ذلك، لكنه قال إننا فعلنا شيئا لم يخطر بباله أبدا".
كما تحدث ترامب عن مروان البرغوثي قائلا إنه "سيتخذ قرارا" بشأنه.
هذا وعبّر الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن التطبيع بين
المملكة العربية السعودية
وإسرائيل "قريب جدا"، مضيفا "أعتقد أن
السعودية
ستقود الطريق نحو الاتفاقيات الإبراهيمية".
ثم سألت "تايم": "هل تعتقد أن السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية بحلول نهاية العام؟"، فأجاب ترامب: "نعم، أعتقد. أعتقد". (سكاي نيوز عربية)
