استحضار لحادثة بايدن.. "إهانة" تعرض لها فانس في تل أبيب

Advertisement

وصف الأميركي جيه دي فانس تصويت الكنيست التمهيدي على مشروعي قانون لضم أجزاء من بأنه "إهانة شخصية"، معتبرًا الخطوة "تصرفًا سياسيًا مثيرًا" و"عملًا غبيًا للغاية". وقال من مطار قبل مغادرته إن يرفض ضم الضفة إلى .التصريحات أعادت إلى الأذهان واقعة آذار 2010 حين أعلن عن بناء 1600 وحدة في"رمات شلومو" خلال زيارة نائب الرئيس آنذاك، ما أثار استياءه ووصفته وزيرة الخارجية حينها هيلاري كلينتون بـ"إهانة وإشارة سلبية".وكان الكنيست صوّت أمس تمهيديًا لصالح مشروعين: الأول لتوسيع السيادة إلى مستوطنة "معاليه أدوميم"، والثاني لبسط السيادة على كامل الضفة الغربية. وانتقد الأميركي ماركو روبيو المشروعين، محذرًا من تهديدهما لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد أن لن تسمح بالضم ولوّح بوقف كامل للمساعدات لإسرائيل. وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لاحقًا إن تصويت الكنيست على ضم الضفة "لن يمضي قدمًا". (العربية)