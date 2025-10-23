Advertisement

استحضار لحادثة بايدن.. "إهانة" تعرض لها فانس في تل أبيب

Lebanon 24
23-10-2025 | 09:14
وصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس تصويت الكنيست الإسرائيلي التمهيدي على مشروعي قانون لضم أجزاء من الضفة الغربية بأنه "إهانة شخصية"، معتبرًا الخطوة "تصرفًا سياسيًا مثيرًا" و"عملًا غبيًا للغاية". وقال من مطار تل أبيب قبل مغادرته إن الرئيس دونالد ترامب يرفض ضم الضفة إلى إسرائيل.
التصريحات أعادت إلى الأذهان واقعة آذار 2010 حين أعلن عن بناء 1600 وحدة في"رمات شلومو" خلال زيارة جو بايدن نائب الرئيس آنذاك، ما أثار استياءه ووصفته وزيرة الخارجية حينها هيلاري كلينتون بـ"إهانة وإشارة سلبية".

وكان الكنيست صوّت أمس تمهيديًا لصالح مشروعين: الأول لتوسيع السيادة الإسرائيلية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم"، والثاني لبسط السيادة على كامل الضفة الغربية. وانتقد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المشروعين، محذرًا من تهديدهما لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد ترامب أن واشنطن لن تسمح بالضم ولوّح بوقف كامل للمساعدات لإسرائيل. وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لاحقًا إن تصويت الكنيست على ضم الضفة "لن يمضي قدمًا". (العربية)
