Advertisement

عربي-دولي

إبن خال بشار الأسد... إتهامات جديدة تلاحق رامي مخلوف

Lebanon 24
23-10-2025 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1433143-638968344516168933.jpg
Doc-P-1433143-638968344516168933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الداخلية السورية عن تورط رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، بتمويل الخلية الإرهابية الموقوفة في اللاذقية
Advertisement
 
وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت أن السلطات الأمنية في اللاذقية أعلنت عن إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال ناشطين وإعلاميين وشخصيات بارزة. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية: تورط رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد بتمويل الخلية الإرهابية الموقوفة في اللاذقية
lebanon 24
23/10/2025 20:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن السوري يلقي القبض على نمير بديع الأسد ابن عم بشار الأسد (العربية)
lebanon 24
23/10/2025 20:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"استعدوا للمعركة الكبرى"... ابن خال بشار الأسد يتنبأ برحيل الشرع!
lebanon 24
23/10/2025 20:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري: المجلس الجديد خال تماما من داعمي نظام الأسد
lebanon 24
23/10/2025 20:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطات الأمنية

بشار الأسد

اللاذقية

السورية

سورية

ارزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-10-23
12:26 | 2025-10-23
12:26 | 2025-10-23
12:00 | 2025-10-23
12:00 | 2025-10-23
11:58 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24