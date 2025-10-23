إبن خال بشار الأسد... إتهامات جديدة تلاحق رامي مخلوف

أعلنت الداخلية عن تورط ، ابن خال ، بتمويل الخلية الإرهابية الموقوفة في .

Advertisement

وكانت وسائل إعلام قد أفادت أن في اللاذقية أعلنت عن إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال ناشطين وإعلاميين وشخصيات بارزة.