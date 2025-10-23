Advertisement

عربي-دولي

مدوّن إسرائيليّ يتناول البوظة في دمشق... وهذا ما قاله عن سوريا

Lebanon 24
23-10-2025
نشر المدوّن الإسرائيلي آفي غولد فيديو عبر "تيك توك"، ظهر فيه وهو يتناول البوظة مع مجموعة من الأشخاص في العاصمة السوريّة دمشق.
وقال غولد في الفيديو: "يجب أن أريكم كيف تبدو سوريا في عام 2025. سأقلب الكاميرا الآن لتطلّعوا بأنفسكم".
 
 
 
