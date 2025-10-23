Advertisement

عربي-دولي

بشأن الإفراج عن مروان البرغوثي... هذا ما أعلنه ترامب

Lebanon 24
23-10-2025 | 11:29
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يفكّر في ما إذا كان سيدفع باتجاه الإفراج عن القيادي الفلسطيني البارز في حركة "فتح"، والمعتقل في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي.
وفي مقابلة مع مجلة تايم نُشرت اليوم الخميس، قال ترامب إن هذا الموضوع طُرح عليه قبل دقائق فقط من المقابلة، واصفًا إياه بـ"سؤال اليوم"، وأضاف: "سأتخذ قرارًا قريبًا".


وعند سؤاله عن الدور المحتمل لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، قال ترامب: "لطالما كانت علاقتي به جيدة، ووجدته دائمًا شخصًا معقولًا وقادرًا على إدارة القطاع، لكنه على الأرجح ليس كذلك".


وأضاف أن الفلسطينيين يفتقرون حاليًا إلى قيادة واضحة، مردفًا: "ليس لديهم قائد الآن، وهم لا يريدون ذلك حقًا، لأن كل من يتولى القيادة يتم اغتياله... إنها ليست وظيفة مرغوبة". (العربية) 
