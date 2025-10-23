سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟

Advertisement

تحدّث رئيس الائتلاف وعضو كتلة حزب "الليكود" في أوفير عن "محاولة الانقلاب" على رئيس الوزراء الإسرائيليّ، وقال لصحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيليّة عن مُحاولة إقالة "بعد فترة وجيزة من السابع من تشرين الاول 2023، وبينما كان يفكر في كيفية تغيير وجه ، كان هناك من يفكرون في كيفية تغيير وجه قيادة الليكود".وأضاف كاتس: "كان هناك أشخاص في الليكود عملوا على إقالة نتنياهو، وأنا أعلم أنه كانت هناك محاولة للمضي قدما في استبداله. أراد ذلك جميع أنواع الناس، ولحسن حظي لم ينجحوا".ووصف كاتس ما قاله له نتنياهو: "مهمتك، مهمتنا، هي أن تُجرى الانتخابات في موعدها، وليس قبل ذلك بيوم واحد".