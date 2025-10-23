25
عربي-دولي
سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟
Lebanon 24
23-10-2025
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّث رئيس الائتلاف وعضو كتلة حزب "الليكود" في
الكنيست الإسرائيلي
أوفير
كاتس
عن "محاولة الانقلاب" على رئيس الوزراء الإسرائيليّ، وقال لصحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيليّة عن مُحاولة إقالة
بنيامين
"بعد فترة وجيزة من السابع من تشرين الاول 2023، وبينما كان
نتنياهو
يفكر في كيفية تغيير وجه
الشرق الأوسط
، كان هناك من يفكرون في كيفية تغيير وجه قيادة الليكود".
وأضاف كاتس: "كان هناك أشخاص في الليكود عملوا على إقالة نتنياهو، وأنا أعلم أنه كانت هناك محاولة للمضي قدما في استبداله. أراد ذلك جميع أنواع الناس، ولحسن حظي لم ينجحوا".
ووصف كاتس ما قاله له نتنياهو: "مهمتك، مهمتنا، هي أن تُجرى الانتخابات في موعدها، وليس قبل ذلك بيوم واحد".
وتابع: "نقل نتنياهو رسالة واضحة جدا، افعل كل ما يلزم لكي يكمل الائتلاف مدته. هذه هي المهمة". (روسيا اليوم)
