Advertisement

عربي-دولي

سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 12:26
A-
A+
Doc-P-1433218-638968449409080181.jpg
Doc-P-1433218-638968449409080181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدّث رئيس الائتلاف وعضو كتلة حزب "الليكود" في الكنيست الإسرائيلي أوفير كاتس عن "محاولة الانقلاب" على رئيس الوزراء الإسرائيليّ، وقال لصحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيليّة عن مُحاولة إقالة بنيامين "بعد فترة وجيزة من السابع من تشرين الاول 2023، وبينما كان نتنياهو يفكر في كيفية تغيير وجه الشرق الأوسط، كان هناك من يفكرون في كيفية تغيير وجه قيادة الليكود".
Advertisement

وأضاف كاتس: "كان هناك أشخاص في الليكود عملوا على إقالة نتنياهو، وأنا أعلم أنه كانت هناك محاولة للمضي قدما في استبداله. أراد ذلك جميع أنواع الناس، ولحسن حظي لم ينجحوا".

ووصف كاتس ما قاله له نتنياهو: "مهمتك، مهمتنا، هي أن تُجرى الانتخابات في موعدها، وليس قبل ذلك بيوم واحد".
 
وتابع: "نقل نتنياهو رسالة واضحة جدا، افعل كل ما يلزم لكي يكمل الائتلاف مدته. هذه هي المهمة". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"
lebanon 24
23/10/2025 23:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
lebanon 24
23/10/2025 23:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
lebanon 24
23/10/2025 23:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف تقرير أميركي عن نتنياهو وإسرائيل؟ قراءة جديدة
lebanon 24
23/10/2025 23:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي

الشرق الأوسط

روسيا اليوم

الإسرائيلي

يوم واحد

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-10-23
15:54 | 2025-10-23
15:46 | 2025-10-23
15:20 | 2025-10-23
15:20 | 2025-10-23
14:46 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24