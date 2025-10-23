Advertisement

كيف علّق بوتين على العقوبات الأميركيّة على "روسنفت" و"لوك أويل"؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 15:20
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "العقوبات التي أعلنتها واشنطن جدية بالنسبة إلينا بالتأكيد، هذا واضح. وستكون لها بعض التداعيات، لكنها لن توثر بشكل كبير على صحتنا الاقتصادية".
وتستهدف العقوبات الأميركية شركتيّ النفط الروسيتين العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل"، وهي أول عقوبات كبيرة تفرضها إدارة دونالد ترامب على روسيا منذ عودته إلى السلطة.
 
 
