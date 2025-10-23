قال إن " التي أعلنتها جدية بالنسبة إلينا بالتأكيد، هذا واضح. وستكون لها بعض التداعيات، لكنها لن توثر بشكل كبير على صحتنا الاقتصادية".

Advertisement

وتستهدف العقوبات الأميركية شركتيّ الروسيتين العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل"، وهي أول عقوبات كبيرة تفرضها إدارة على منذ عودته إلى السلطة.