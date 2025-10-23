25
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كيف علّق بوتين على العقوبات الأميركيّة على "روسنفت" و"لوك أويل"؟
Lebanon 24
23-10-2025
|
15:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إن "
العقوبات
التي أعلنتها
واشنطن
جدية بالنسبة إلينا بالتأكيد، هذا واضح. وستكون لها بعض التداعيات، لكنها لن توثر بشكل كبير على صحتنا الاقتصادية".
Advertisement
وتستهدف العقوبات الأميركية شركتيّ
النفط
الروسيتين العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل"، وهي أول عقوبات كبيرة تفرضها إدارة
دونالد ترامب
على
روسيا
منذ عودته إلى السلطة.
مواضيع ذات صلة
العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع 1.3 دولار بعد عقوبات واشنطن على "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين
Lebanon 24
العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع 1.3 دولار بعد عقوبات واشنطن على "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين
23/10/2025 23:03:19
23/10/2025 23:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العقوبات الأميركية على روسنفت ولوك أويل الروسيتين.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد العقوبات الأميركية على روسنفت ولوك أويل الروسيتين.. ارتفاع في أسعار النفط
23/10/2025 23:03:19
23/10/2025 23:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفض بوتين انهار الحرب.. واشنطن: فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل
Lebanon 24
بعد رفض بوتين انهار الحرب.. واشنطن: فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل
23/10/2025 23:03:19
23/10/2025 23:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق الجيش الإسرائيليّ على استهداف "اليونيفيل"؟
Lebanon 24
كيف علّق الجيش الإسرائيليّ على استهداف "اليونيفيل"؟
23/10/2025 23:03:19
23/10/2025 23:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
دونالد ترامب
فلاديمير
العقوبات
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد خسائره... ماذا يفعل داعش في سوريا وإلى أين ينوي نقل نشاطاته؟
Lebanon 24
بعد خسائره... ماذا يفعل داعش في سوريا وإلى أين ينوي نقل نشاطاته؟
16:00 | 2025-10-23
23/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعيد بكين رسم خطوط النفوذ في القطب الشمالي؟
Lebanon 24
هل تعيد بكين رسم خطوط النفوذ في القطب الشمالي؟
15:54 | 2025-10-23
23/10/2025 03:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب محبط من بوتين
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب محبط من بوتين
15:46 | 2025-10-23
23/10/2025 03:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نزع سلاح حركة "حماس".. ماذا قال نائب ترامب؟
Lebanon 24
عن نزع سلاح حركة "حماس".. ماذا قال نائب ترامب؟
15:20 | 2025-10-23
23/10/2025 03:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف: ٣٠ سنة لتطهير غزة!
Lebanon 24
تقرير يكشف: ٣٠ سنة لتطهير غزة!
14:46 | 2025-10-23
23/10/2025 02:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
07:08 | 2025-10-23
23/10/2025 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2025-10-23
بعد خسائره... ماذا يفعل داعش في سوريا وإلى أين ينوي نقل نشاطاته؟
15:54 | 2025-10-23
هل تعيد بكين رسم خطوط النفوذ في القطب الشمالي؟
15:46 | 2025-10-23
البيت الأبيض: ترامب محبط من بوتين
15:20 | 2025-10-23
عن نزع سلاح حركة "حماس".. ماذا قال نائب ترامب؟
14:46 | 2025-10-23
تقرير يكشف: ٣٠ سنة لتطهير غزة!
14:34 | 2025-10-23
بعد تصريح ترامب بشأن البرغوثي... هكذا ردّ بن غفير
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 23:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 23:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 23:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24