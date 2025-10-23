Advertisement

عربي-دولي

أوروبا تدرس قرضاً لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمّدة

Lebanon 24
23-10-2025 | 16:26
كلف قادة الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية بالمضي قدما في إعداد مقترحات لتمويل أوكرانيا خلال العامين المقبلين، مع ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تقديم قرض ضخم ممول من الأصول الروسية المجمّدة.
وجاءت هذه الخلاصة بصياغة عامة في البيان الختامي لقمة الاتحاد، بعد مفاوضات ماراثونية هدفت إلى معالجة اعتراضات بلجيكا، التي تحتفظ بالجزء الأكبر من أموال البنك المركزي الروسي. (العربية)
