"حزام غزة الإنساني"...مشروع إغاثي أم مخطط لنزع السلاح؟

كشفت وكالة “رويترز” أن تدرس مقترحًا جديدًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ، من شأنه أن يحلّ محلّ ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من ، والتي فشلت في أداء مهامها خلال العامين الماضيين.ووفقًا لوثيقة اطّلعت عليها الوكالة، فإن الخطة المقترحة، التي لا تزال في مرحلة الدراسة، تحمل اسم “حزام غزة الإنساني”، وتتوزع على ما بين 12 و16 مركزًا على طول الخط الذي انسحب إليه جيش داخل القطاع. وتهدف الخطة إلى أن يستفيد من هذه المراكز الواقعة على جانبي الخط.لكن الوثيقة تكشف أن الدور الإغاثي ليس الهدف الوحيد؛ إذ تنصّ على أن هذه المراكز يمكن أن تتحول أيضًا إلى “مرافق مصالحة طوعية”، يُسمح فيها لمن تصفهم الوثيقة بـ”المسلحين” بتسليم أسلحتهم مقابل عفو. كما تتحدث عن إمكانية استخدامها مستقبلاً كقواعد عمليات متقدمة لقوات دولية للمساعدة في “نزع سلاح غزة”، وفقًا لتصور واضعي الخطة.وتشير الوثيقة إلى أن “مركز تنسيق المساعدات الإنسانية” سيشرف على تأمين القوافل عبر طائرات مسيّرة، فيما تبحث واشنطن إشراك دول عربية “معتدلة”، كما تصفها الوثيقة، في هذه المراكز لتقديم الدعم والخدمات الإغاثية.ونقلت “رويترز” عن مسؤول أميركي أن المقترح “يُعبّر عن خيار قيد ، لكنه ليس المسار الوحيد أمام الولايات المتحدة”. وقد رفض والجيش الأميركي التعليق، في حين وصف مسؤول آخر الوثيقة بأنها “ورقة بيضاء” لا تمثّل قرارًا رسميًا.يُذكر أن “مؤسسة غزة الإنسانية” التي أنشأتها واشنطن قبل عامين واجهت فشلًا ذريعًا، بعدما تحولت مراكز توزيعها إلى مصائد موت برصاص قوات الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد 2650 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 19 ألفًا، وفقدان نحو 200 شخص أثناء محاولات الحصول على المساعدات.