"صديق ترامب" ينقذ الجيش الأميركي من أزمة الرواتب

أعلن الرئيس الأميركي ، الخميس، عن "حل خارج الصندوق" لأزمة دفع رواتب الجيش في ظل الإغلاق الحكومي، قائلاً إن "متبرعاً ثرياً من القطاع الخاص" قدّم 130 مليون دولار لتغطية أي نقص محتمل. ورفض هوية المتبرع، مؤكداً أنه "صديق" تواصل مع مباشرة.وكان ترامب قد قال قبل نحو أسبوعين عبر منصته "تروث سوشيال": "إنني أستخدم سلطتي، بصفتي ، بتوجيه وزير الحرب بيت هيغسيث لاستخدام جميع الأموال المتاحة لدفع رواتب قواتنا في 15 تشرين الأول"، مضيفاً: "لقد حددنا الأموال اللازمة للقيام بذلك، وسيستخدمها الوزير هيغسيث لدفع رواتب جنودنا".ولم يحدد ترامب مصادر التمويل أو المبلغ الإجمالي المطلوب. وأرسل مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض مذكرة إلى تؤكد أن التاريخ الأميركي يمنح الرئيس صلاحية تحريك الأموال في حالات الطوارئ الوطنية، في وقت دخلت فيه الحكومة الفيدرالية حالة شلل إداري بعد فشل الحزبين في الاتفاق على الميزانية، ما أدى إلى تعطيل مؤسسات رئيسية وإجازات غير مدفوعة الأجر لعدد كبير من الموظفين. (العين)