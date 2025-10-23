Advertisement

إقتصاد

"صديق ترامب" ينقذ الجيش الأميركي من أزمة الرواتب

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:14
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن "حل خارج الصندوق" لأزمة دفع رواتب الجيش في ظل الإغلاق الحكومي، قائلاً إن "متبرعاً ثرياً من القطاع الخاص" قدّم 130 مليون دولار لتغطية أي نقص محتمل. ورفض ترامب الكشف عن هوية المتبرع، مؤكداً أنه "صديق" تواصل مع البيت الأبيض مباشرة.
وكان ترامب قد قال قبل نحو أسبوعين عبر منصته "تروث سوشيال": "إنني أستخدم سلطتي، بصفتي القائد الأعلى، بتوجيه وزير الحرب بيت هيغسيث لاستخدام جميع الأموال المتاحة لدفع رواتب قواتنا في 15 تشرين الأول"، مضيفاً: "لقد حددنا الأموال اللازمة للقيام بذلك، وسيستخدمها الوزير هيغسيث لدفع رواتب جنودنا".

ولم يحدد ترامب مصادر التمويل أو المبلغ الإجمالي المطلوب. وأرسل مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض مذكرة إلى الكونغرس تؤكد أن التاريخ الأميركي يمنح الرئيس صلاحية تحريك الأموال في حالات الطوارئ الوطنية، في وقت دخلت فيه الحكومة الفيدرالية حالة شلل إداري بعد فشل الحزبين في الاتفاق على الميزانية، ما أدى إلى تعطيل مؤسسات رئيسية وإجازات غير مدفوعة الأجر لعدد كبير من الموظفين. (العين)
