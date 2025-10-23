28
عربي-دولي
واشنطن تريد تنسيقا كاملا مع تل أبيب قبل أي عمل عسكري في غزة.. "هآرتس" تكشف
Lebanon 24
23-10-2025
|
23:20
A-
A+
تتوقع
واشنطن
من
إسرائيل
إخطارها مسبقا قبل تنفيذ أي ضربات استثنائية في غزة، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين عسكريين إلى ان "واشنطن تريد تنسيقا كاملا مع
تل أبيب
قبل أي عمل عسكري في غزة".
ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر إسرائيلية أكدت أن
الأميركيين
لا يطلبون موافقة مسبقة لكنهم يرفضون المفاجآت العسكرية بشأن غزة.
وأضافت الصحيفة ان
الولايات المتحدة
حذرت إسرائيل من تنفيذ غارات قد تقوض وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين، الأربعاء الماضي، أن إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قلقة من احتمال تراجع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
، بنيامين نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة
حماس
.
وأوضح مسؤولون من داخل إدارة
ترامب
، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن القلق يساور إدارة ترامب من احتمال خرق نتنياهو للاتفاق، مضيفين أن الاستراتيجية المتبعة تتمثل في أن يعمل
نائب الرئيس
جي دي فانس، ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر على منع نتنياهو من استئناف الهجوم على حركة حماس.
