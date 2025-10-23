واشنطن تريد تنسيقا كاملا مع تل أبيب قبل أي عمل عسكري في غزة.. "هآرتس" تكشف

Advertisement

تتوقع من إخطارها مسبقا قبل تنفيذ أي ضربات استثنائية في غزة، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" .وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين عسكريين إلى ان "واشنطن تريد تنسيقا كاملا مع قبل أي عمل عسكري في غزة".ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر إسرائيلية أكدت أن لا يطلبون موافقة مسبقة لكنهم يرفضون المفاجآت العسكرية بشأن غزة.وأضافت الصحيفة ان حذرت إسرائيل من تنفيذ غارات قد تقوض وقف إطلاق النار في .وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين، الأربعاء الماضي، أن إدارة الرئيس الأميركي قلقة من احتمال تراجع ، بنيامين نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة .وأوضح مسؤولون من داخل إدارة ، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن القلق يساور إدارة ترامب من احتمال خرق نتنياهو للاتفاق، مضيفين أن الاستراتيجية المتبعة تتمثل في أن يعمل جي دي فانس، ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر على منع نتنياهو من استئناف الهجوم على حركة حماس.