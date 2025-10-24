Advertisement

اليابان عرضت 550 مليار دولار، لكنها تشترط توجيه الأموال لدعم شركاتها، وفق مذكرة صادرة في أيلول. وتولت ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء يوم الإثنين، وأعربت عن احترامها لترامب داخل حكومة ائتلافية لم تُختبر بعد. وتنص مذكرة التفاهم على لجنة برئاسة وزير التجارة هوارد لوتنيك تقترح الاستثمارات مع مهلة 45 يومًا لرد اليابان، على أن تُمنح الأولوية لمقاولين وموردين يابانيين. وقال لوتنيك: "لقد قدمت اليابان الأوراق اللازمة… لقد منحونا 550 مليار دولار للاستثمار لصالح أميركا، وبناء خط أنابيب ألاسكا، وبناء محطات الطاقة النووية، وتحسين شبكات الكهرباء، وإنتاج المضادات الحيوية العامة في أميركا"، حسب صحيفة "أشاهي سيمبون".وتشير الصحيفة، إلى أنّ الجنوبية عرضت 350 مليار دولار، لكنها تفضّل خط مبادلة بالدولار وضمانات قروض لتسهيل التمويل، وترفض الدفع المسبق خشية إغراق اقتصادها. وحتى الآن لا يوجد اتفاق مكتوب مع ، فيما تبقى الرسوم الأميركية المرتفعة على السيارات قائمة. قال كيم يونغ بوم إن الطرفين "يقتربان" من صفقات "مفيدة للطرفين تستطيع كوريا تحمّلها"، مع إقرار بمخاطر سوق الصرف.وحسب الصحيفة، يؤكد ترامب أن الرسوم أجبرت الاستثمارات على "العودة" وأنها قضية أمن قومي: "لولا الرسوم الجمركية، لما أمكنكم إبرام الصفقة… الرسوم الجمركية تُهدد "، مضيفًا: "بدون الرسوم الجمركية، سيكون الأمر مهمة شاقة للغاية". ويقدّم هذه التعهّدات لإظهار "قوة أميركا" قبل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية. واعتبر الممثل التجاري جيميسون جرير أن الاستراتيجية "تشجّع الاستثمارات الحليفة في مستقبل أميركا الصناعي" في مواجهة المصنّعين الصينيين.في المقابل، يحذّر خبراء من أن فرض الاستثمار داخل قد يضعف اقتصادات الحلفاء الأقرب إلى . ويرى أندرو يو أن جوهر ما تسعى إليه طوكيو وسيول هو "خفض التعريفات وتجنّب غضب ترامب". ويُستشهد بصفقة نيبون ستيل–يو إس ستيل كمثال على تعاونٍ مشروط بعد أن منح ترامب لاحقًا دعمه مقابل ترتيبات تمنح الحكومة الأميركية رأيًا في الشركة المستحوذ عليها.توترت العلاقة مع سيول بعد مداهمة أميركية لمصنع هيونداي في جورجيا في 4 أيلول واحتجاز أكثر من 300 جنوبي، لتظهر مطالب كورية بضمان حماية قانونية لعمالها. ومنذ ذلك الحين، قالت سيول إن واشنطن ستسمح بدخول فنيين كوريين عبر تأشيرات قصيرة الأجل أو الإعفاء من التأشيرة لدعم مواقع صناعية، فيما شدّد لي جاي ميونغ على أن الشركات "ستتردد" في الاستثمار من دون تحسين نظام التأشيرات.رغم أسابيع من المحادثات، لا اختراقات واضحة لآليات تنفيذ الاستثمارات، لكن ترامب ينشر التفاؤل بأن الرسوم ستحفّز "طفرة اقتصادية" بدءًا من العام المقبل.