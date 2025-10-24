Advertisement

إقتصاد

ترامب إلى آسيا للترويج لـ"900 مليار دولار" استثمارات… وسط شروط يابانية وكورية وشكوك التنفيذ

Lebanon 24
24-10-2025 | 00:11
A-
A+
Doc-P-1433363-638968869088797423.png
Doc-P-1433363-638968869088797423.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل إلى اليابان وكوريا الجنوبية للترويج لما وصفه بـ"مكسب مالي هائل" لا يقل عن 900 مليار دولار من الاستثمارات في المصانع الأميركية وخط أنابيب غاز طبيعي ومشاريع أخرى، وهي تعهّدات قدّمتها طوكيو وسيول في آب مقابل خفض الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها من 25% إلى 15%.
Advertisement

اليابان عرضت 550 مليار دولار، لكنها تشترط توجيه الأموال لدعم شركاتها، وفق مذكرة صادرة في أيلول. وتولت ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء يوم الإثنين، وأعربت عن احترامها لترامب داخل حكومة ائتلافية لم تُختبر بعد. وتنص مذكرة التفاهم على لجنة برئاسة وزير التجارة هوارد لوتنيك تقترح الاستثمارات مع مهلة 45 يومًا لرد اليابان، على أن تُمنح الأولوية لمقاولين وموردين يابانيين. وقال لوتنيك: "لقد قدمت اليابان الأوراق اللازمة… لقد منحونا 550 مليار دولار للاستثمار لصالح أميركا، وبناء خط أنابيب ألاسكا، وبناء محطات الطاقة النووية، وتحسين شبكات الكهرباء، وإنتاج المضادات الحيوية العامة في أميركا"، حسب صحيفة "أشاهي سيمبون".

وتشير الصحيفة، إلى أنّ كوريا الجنوبية عرضت 350 مليار دولار، لكنها تفضّل خط مبادلة بالدولار وضمانات قروض لتسهيل التمويل، وترفض الدفع المسبق خشية إغراق اقتصادها. وحتى الآن لا يوجد اتفاق مكتوب مع واشنطن، فيما تبقى الرسوم الأميركية المرتفعة على السيارات الكورية قائمة. قال كيم يونغ بوم إن الطرفين "يقتربان" من صفقات "مفيدة للطرفين تستطيع جمهورية كوريا تحمّلها"، مع إقرار بمخاطر سوق الصرف.

وحسب الصحيفة، يؤكد ترامب أن الرسوم أجبرت الاستثمارات على "العودة" وأنها قضية أمن قومي: "لولا الرسوم الجمركية، لما أمكنكم إبرام الصفقة… الرسوم الجمركية تُهدد الأمن القومي"، مضيفًا: "بدون الرسوم الجمركية، سيكون الأمر مهمة شاقة للغاية". ويقدّم البيت الأبيض هذه التعهّدات لإظهار "قوة أميركا" قبل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية. واعتبر الممثل التجاري جيميسون جرير أن الاستراتيجية "تشجّع الاستثمارات الحليفة في مستقبل أميركا الصناعي" في مواجهة المصنّعين الصينيين.

في المقابل، يحذّر خبراء من أن فرض الاستثمار داخل الولايات المتحدة قد يضعف اقتصادات الحلفاء الأقرب إلى الصين. ويرى أندرو يو أن جوهر ما تسعى إليه طوكيو وسيول هو "خفض التعريفات وتجنّب غضب ترامب". ويُستشهد بصفقة نيبون ستيل–يو إس ستيل كمثال على تعاونٍ مشروط بعد أن منح ترامب لاحقًا دعمه مقابل ترتيبات تمنح الحكومة الأميركية رأيًا في الشركة المستحوذ عليها.

توترت العلاقة مع سيول بعد مداهمة أميركية لمصنع هيونداي في جورجيا في 4 أيلول واحتجاز أكثر من 300 كوري جنوبي، لتظهر مطالب كورية بضمان حماية قانونية لعمالها. ومنذ ذلك الحين، قالت سيول إن واشنطن ستسمح بدخول فنيين كوريين عبر تأشيرات قصيرة الأجل أو الإعفاء من التأشيرة لدعم مواقع صناعية، فيما شدّد لي جاي ميونغ على أن الشركات "ستتردد" في الاستثمار من دون تحسين نظام التأشيرات.

رغم أسابيع من المحادثات، لا اختراقات واضحة لآليات تنفيذ الاستثمارات، لكن ترامب ينشر التفاؤل بأن الرسوم ستحفّز "طفرة اقتصادية" بدءًا من العام المقبل.
مواضيع ذات صلة
7.5 مليار دولار استثمارات قطرية جديدة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
lebanon 24
24/10/2025 09:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار
lebanon 24
24/10/2025 09:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق يعلن عن فرص استثمارية في بلاده بقيمة 450 مليار دولار
lebanon 24
24/10/2025 09:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإطلاق برنامج "الإقامة الذهبية" مقابل استثمارات بملايين الدولارات
lebanon 24
24/10/2025 09:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأمن القومي

الكورية

جمهورية

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:31 | 2025-10-24
02:25 | 2025-10-24
02:04 | 2025-10-24
01:54 | 2025-10-24
01:44 | 2025-10-24
01:38 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24