مأساة جديدة قبالة تونس.. ونداء عاجل من "المنظمة الدولية للهجرة"

وصفت المنظمة الحادث بأنه "أحد أخطر الحوادث البحرية المسجلة على طول ساحل شمال إفريقيا هذا العام"، مشددة على "الحاجة الملحة لإجراءات منسقة لمنع مزيد من الخسائر" على طريق وسط المتوسط. وبحسب مشروع المهاجرين المفقودين، سُجّل هذا العام نحو ألف وفاة واختفاء نفسه، فيما تجاوز إجمالي المفقودين في المتوسط 32,800 شخص منذ 2014، بينهم أكثر من 25 ألفًا قضوا خلال محاولة العبور من شمال إفريقيا إلى أوروبا.أشارت البيانات إلى أن الأطفال بين الأكثر تضررًا؛ إذ لقي ما لا يقل عن 30 طفلًا حتفهم قبالة تونس هذا العام وحده، مقارنة بـ22 في عام 2024 بأكمله. وتُعد تونس نقطة انطلاق متزايدة نحو مع تشديد الضوابط وتفاقم انعدام الأمن في .وفق ، تستضيف تونس أكثر من 10,600 لاجئ وطالب لجوء مسجل، 86% منهم من بلدان متضررة من الحرب أو العنف الواسع. كثيرون ناجون من التعذيب أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبينهم أطفال غير مصحوبين، فيما بات الوصول إلى الخدمات الأساسية أكثر محدودية، ما يزيد مخاطر الحماية ويدفع البعض إلى ركوب البحر.