عربي-دولي
وفاة أميرة سعودية.. من هي؟
Lebanon 24
24-10-2025
|
03:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الديوان الملكي
السعودي اليوم الجمعة وفاة الأميرة هيفاء بنت
تركي
بن
محمد بن
سعود
الكبير آل سعود.
وأشار
الديوان
الملكي في بيان إلى أنه سيُصلى على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود غدًا السبت الموافق 1447/5/3هـ، بعد صلاة العصر في
جامع
الإمام تركي بن
عبد الله
بمدينة
الرياض
.
