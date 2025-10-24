Advertisement

عربي-دولي

وفاة أميرة سعودية.. من هي؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1433433-638968970120153826.jpg
Doc-P-1433433-638968970120153826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة وفاة الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.
Advertisement

وأشار الديوان الملكي في بيان إلى أنه سيُصلى على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود غدًا السبت الموافق 1447/5/3هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.
 
مواضيع ذات صلة
وفاة المفتي العام للسعودية.. وهذا موعد الجنازة
lebanon 24
24/10/2025 14:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ (العربية)
lebanon 24
24/10/2025 14:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تعرب عن تعازيها لقطر في وفاة عنصر أمن بالاعتداء الإسرائيلي
lebanon 24
24/10/2025 14:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... أمير صربيا تزوّج شابة من عامة الشعب
lebanon 24
24/10/2025 14:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الديوان الملكي

عبد الله

محمد بن

الديوان

السعود

الرياض

ديوان

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:16 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:07 | 2025-10-24
07:00 | 2025-10-24
06:44 | 2025-10-24
06:40 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24