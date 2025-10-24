تركيا تتعهد بتقديم مساعدات لإعادة إعمار غزة

Advertisement

رحّبت بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، متعهّدة بتقديم مساعدات إنسانية وإعمارية كبيرة للقطاع. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول فلسطين، وصفت نائبة المندوبة الدائمة أصلي غوفن الهدنة بأنها "مستحقة منذ زمن طويل وقد تحققت بصعوبة"، داعية إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على الاتفاق ومنع أي انتهاكات.وأكدت غوفن أن "الأولوية القصوى يجب أن تكون الحفاظ على وقف إطلاق النار مهما كلف الأمر"، مع التشديد على وضع حد لعنف المستوطنين في . وحذّرت من أن الاستقرار الإقليمي يتطلب وقف "الهجمات والسياسات المزعزعة للاستقرار تجاه وسوريا والمنطقة ككل"، مشيرة إلى أن " لا يحتمل دوامة حرب مطولة"، ومجددة الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية.وعلى الصعيد الإنساني، حدّدت غوفن استمرار تدفق المساعدات وإطلاق الإعمار الفوري كأولويتين للمرحلة التالية، مؤكدة التنسيق مع وكالات ، بما فيها الأونروا. وقالت: "ستواصل تركيا تقديم مساعدات إنسانية سخية لغزة، وهي على أهبة الاستعداد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار".سياسيًا، شددت غوفن على ضرورة تحديد ترتيبات ما بعد الصراع، بما في ذلك هيكل حوكمة غزة ودور قوة دولية لتثبيت الاستقرار. وجددت أنقرة بحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 1967، مع الشرقية عاصمةً لفلسطين، مؤكدة أن "السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا عبر حل سياسي قائم على رؤية الدولتين"، وأن تركيا ستواصل دعمها الفعّال طوال مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار.