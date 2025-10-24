Advertisement

إقتصاد

تركيا تتعهد بتقديم مساعدات لإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:14
Doc-P-1433440-638968977081597357.png
Doc-P-1433440-638968977081597357.png photos 0
رحّبت تركيا بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، متعهّدة بتقديم مساعدات إنسانية وإعمارية كبيرة للقطاع. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول فلسطين، وصفت نائبة المندوبة الدائمة أصلي غوفن الهدنة بأنها "مستحقة منذ زمن طويل وقد تحققت بصعوبة"، داعية المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على الاتفاق ومنع أي انتهاكات.
وأكدت غوفن أن "الأولوية القصوى يجب أن تكون الحفاظ على وقف إطلاق النار مهما كلف الأمر"، مع التشديد على وضع حد لعنف المستوطنين في الضفة الغربية. وحذّرت من أن الاستقرار الإقليمي يتطلب وقف "الهجمات والسياسات المزعزعة للاستقرار تجاه لبنان وسوريا والمنطقة ككل"، مشيرة إلى أن "الشرق الأوسط لا يحتمل دوامة حرب مطولة"، ومجددة الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية.

وعلى الصعيد الإنساني، حدّدت غوفن استمرار تدفق المساعدات وإطلاق الإعمار الفوري كأولويتين للمرحلة التالية، مؤكدة التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا. وقالت: "ستواصل تركيا تقديم مساعدات إنسانية سخية لغزة، وهي على أهبة الاستعداد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار".

سياسيًا، شددت غوفن على ضرورة تحديد ترتيبات ما بعد الصراع، بما في ذلك هيكل حوكمة غزة ودور قوة دولية لتثبيت الاستقرار. وجددت التزام أنقرة بحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 1967، مع القدس الشرقية عاصمةً لفلسطين، مؤكدة أن "السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا عبر حل سياسي قائم على رؤية الدولتين"، وأن تركيا ستواصل دعمها الفعّال طوال مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار. 
