عربي-دولي
لقاء قريب بين ترامب وكيم.. هذا موعده
Lebanon 24
24-10-2025
|
03:56
تحدث وزير الوحدة الكوري الجنوبي اليوم الجمعة عن احتمال "كبير" بعقد لقاء بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون
الأسبوع المقبل.
وقال تشونغ دونغ يونغ للصحفيين إن
كوريا الشمالية
"تولي اهتماما للولايات المتحدة" متحدثا عن "إِشارات متعددة تشير إلى احتمالات كبيرة بأن يكون هناك لقاء".
وتوقع الوزير الكوري الجنوبي أن يجري هذا اللقاء على هامش الزيارة المقررة للرئيس الأميركي إلى
كوريا
الجنوبية الأربعاء المقبل، للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول
آسيا
والمحيط الهادئ.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولين من
إدارة ترامب
ناقشوا بشكل غير مُعلن ترتيب اجتماع بينه وبين كيم، علماً بأن آخر لقاء بينهما كان أثناء ولاية
ترامب
الأولى عام 2019.
وسبق أن أعرب ترامب عن رغبته في لقاء كيم مجددا، مشيراً إلى احتمال أن يحصل ذلك خلال هذا العام.
