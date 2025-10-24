لقاء قريب بين ترامب وكيم.. هذا موعده

Advertisement

تحدث وزير الوحدة الكوري الجنوبي اليوم الجمعة عن احتمال "كبير" بعقد لقاء بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الأسبوع المقبل.وقال تشونغ دونغ يونغ للصحفيين إن "تولي اهتماما للولايات المتحدة" متحدثا عن "إِشارات متعددة تشير إلى احتمالات كبيرة بأن يكون هناك لقاء".وتوقع الوزير الكوري الجنوبي أن يجري هذا اللقاء على هامش الزيارة المقررة للرئيس الأميركي إلى الجنوبية الأربعاء المقبل، للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول والمحيط الهادئ.وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولين من ناقشوا بشكل غير مُعلن ترتيب اجتماع بينه وبين كيم، علماً بأن آخر لقاء بينهما كان أثناء ولاية الأولى عام 2019.وسبق أن أعرب ترامب عن رغبته في لقاء كيم مجددا، مشيراً إلى احتمال أن يحصل ذلك خلال هذا العام.