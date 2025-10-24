Advertisement

عربي-دولي

لقاء قريب بين ترامب وكيم.. هذا موعده

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1433458-638969002677949197.webp
Doc-P-1433458-638969002677949197.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدث وزير الوحدة الكوري الجنوبي اليوم الجمعة عن احتمال "كبير" بعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع المقبل.
Advertisement

وقال تشونغ دونغ يونغ للصحفيين إن كوريا الشمالية "تولي اهتماما للولايات المتحدة" متحدثا عن "إِشارات متعددة  تشير إلى احتمالات كبيرة بأن يكون هناك لقاء".

وتوقع الوزير الكوري الجنوبي أن يجري هذا اللقاء على هامش الزيارة المقررة للرئيس الأميركي إلى كوريا الجنوبية الأربعاء المقبل، للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولين من إدارة ترامب ناقشوا بشكل غير مُعلن ترتيب اجتماع بينه وبين كيم، علماً بأن آخر لقاء بينهما كان أثناء ولاية ترامب الأولى عام 2019.

وسبق أن أعرب ترامب عن رغبته في لقاء كيم مجددا، مشيراً إلى احتمال أن يحصل ذلك خلال هذا العام.
 
مواضيع ذات صلة
لقاء مرتقب قريبا بين ترامب وبوتين.. وزيلينسكي مُرتبك
lebanon 24
24/10/2025 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن: آمال ترامب بعقد لقاء قريب مع بوتين قد تتعثر
lebanon 24
24/10/2025 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا موعد محددا لاتصال جديد بين ترامب وبوتين ولكن يمكن التوافق على إجرائه بسرعة
lebanon 24
24/10/2025 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا اليوم.. لقاء بين ترامب وزيلينسكي
lebanon 24
24/10/2025 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الشمالية

دونالد ترامب

كيم جونغ أون

إدارة ترامب

كيم جونغ

الشمالي

دونالد

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2025-10-24
07:16 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:07 | 2025-10-24
07:00 | 2025-10-24
06:44 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24