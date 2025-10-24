Advertisement

عربي-دولي

اجتماعات "الرباعية".. واشنطن تتوسط لوقف الحرب في السودان

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:01
كشفت مصادر سودانية مطلعة أن اجتماعات “آلية الرباعية” المنعقدة في واشنطن تحت إشراف مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، دخلت مرحلة دقيقة تهدف لإتمام هدنة عاجلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تمهيدًا لإطلاق شامل لإطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات، التي تستمر يومين، تُعقد بشكل منفصل لكل طرف وسط تمسك كل طرف بمطالبه، مع ضغوط دولية مكثفة للتوصل إلى تفاهمات عملية. ويصر فريق الدعم السريع على إنشاء لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، بينما يطالب فريق بورتسودان بعقد جلسات سرية بعيداً عن الإعلام.
ويعد هذا اللقاء في واشنطن ثاني اجتماع رسمي يشارك فيه وفد الجيش بعد لقاء سويسرا في 12 آب 2025، بمشاركة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وتركز المفاوضات على إنهاء الصراع العسكري وترتيبات سياسية وإنسانية لضمان استقرار السودان بعد الحرب.
بدوره، وصف السياسي السوداني كمال عمر اللقاء بأنه خطوة ضرورية لحسم ملف الحرب، مؤكدًا أن القوى السياسية تمارس ضغوطًا على الطرفين، بينما يسعى الجنرالات إلى الحفاظ على نفوذهم العسكري والسياسي، على حد تعبيره.
وتستضيف واشنطن سلسلة اجتماعات غير مباشرة بين ممثلي قوات بورتسودان والدعم السريع، برعاية وزارة الخارجية الأميركية، تمهيدًا لاجتماع "الرباعية الدولية" المرتقب أواخر الشهر الجاري، لمناقشة وقف إطلاق النار وتثبيته والقضايا الإنسانية، مع ترك العملية السياسية للقوى السودانية.
 
(إرم نيوز)
وزارة الخارجية الأميركية

قوات الدعم السريع

القوى السياسية

وزارة الخارجية

عبد الفتاح

قائد الجيش

الأفريقية

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24