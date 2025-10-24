اجتماعات "الرباعية".. واشنطن تتوسط لوقف الحرب في السودان

Advertisement

وأوضحت المصادر أن الاجتماعات، التي تستمر يومين، تُعقد بشكل منفصل لكل طرف وسط تمسك كل طرف بمطالبه، مع ضغوط دولية مكثفة للتوصل إلى تفاهمات عملية. ويصر فريق الدعم السريع على إنشاء لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، بينما يطالب فريق بورتسودان بعقد جلسات سرية بعيداً عن الإعلام.ويعد هذا اللقاء في واشنطن ثاني اجتماع رسمي يشارك فيه وفد الجيش بعد لقاء سويسرا في 12 آب 2025، بمشاركة البرهان. وتركز المفاوضات على إنهاء الصراع العسكري وترتيبات سياسية وإنسانية لضمان استقرار بعد الحرب.بدوره، وصف السياسي السوداني كمال عمر اللقاء بأنه خطوة ضرورية لحسم ملف الحرب، مؤكدًا أن تمارس ضغوطًا على الطرفين، بينما يسعى الجنرالات إلى الحفاظ على نفوذهم العسكري والسياسي، على حد تعبيره.وتستضيف واشنطن سلسلة اجتماعات غير مباشرة بين ممثلي قوات بورتسودان والدعم السريع، برعاية ، تمهيدًا لاجتماع "الرباعية الدولية" المرتقب أواخر الشهر الجاري، لمناقشة وقف إطلاق النار وتثبيته والقضايا الإنسانية، مع ترك العملية السياسية للقوى السودانية.