"داعش" يستعيد نشاطه قرب لبنان.. تقريرٌ أميركي يعلن!

نشرت صحيفة " " الأميركية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن عودة نشاط تنظيم "داعش" إلى .

التقرير يقول إنّ مسلحي التنظيم شنوا 117 هجوماً في شمال شرق سوريا حتى نهاية آب، وهو ما يفوق بكثير الهجمات الـ 73 التي نفذوها في عام 2024 بأكمله، وفقاً لإحصاءات قوات سوريا فيما قالت الحكومة إنهم خططوا أيضاً لهجمات في العاصمة.



كذلك، تحدث التقرير عن هجمات لـ"داعش" حصلت في شمال شرق البلاد في محافظة دير الزور، وهي منطقة صحراوية وتضم معظم مقاتلي داعش الذين يُقدَّر عددهم بثلاثة آلاف مقاتل في البلاد، وفق الصحيفة.



ويقول التقرير إن التنظيم يُكيف تكتيكاته لاستعادة نفوذه، وينقلُ عن غوران تل تامر، القائد الإقليمي البارز في قوات سوريا الديمقراطية قوله إن "انسحاب القوات الأميركي يُلهم داعش"، وأضاف: "نراهم يشنون المزيد من الهجمات علينا. نتلقى المزيد من الشكاوى من الناس، وهذا يضعنا في موقف صعب".



الصحيفة تقول إنه بينما يتشبث تنظيم داعش في سوريا، خففت من وتيرة وجودها هناك، فمنذ نيسان، سحبت الولايات المتحدة حوالى 500 من أصل 2000 جندي أميركي في سوريا وأغلقت قواعد متعددة أو سلمتها إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مساحة من شمال شرق سوريا.



وقال البنتاغون إنه في الأشهر المقبلة، قد ينخفض عدد القوات إلى أقل من 1000 جندي، وقد حدث جزء كبير من الانسحاب في شرق سوريا، وخاصة دير الزور.



كذلك، قادة قوات سوريا الديمقراطية أن تكتيكات "داعش" قد تغيرت، فعناصر التنظيم يعملون الآن في خلايا نائمة صغيرة - أحياناً مع عدة خلايا في البلدة، كل منها غافلة عن الأخرى، ويتلقون أوامر بنصب الكمائن وزرع العبوات الناسفة على الطرق، وهذا ترتيبٌ غير مكلف يصعب عليه.



ونقلت " جورنال" عن سيمند علي، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب، الميليشيا الرئيسية ضمن تحالف قوات سوريا الديمقراطية قوله "إن مسلحي داعش يعتمدون على مجموعات صغيرة، أربعة أو خمسة أشخاص، لعملية واحدة.. بهذه الطريقة، يوفرون الكثير من المال. كل شخص لديه بندقية AK-47 وعبوة ناسفة".



مع هذا، يقول التقرير إن القوات الأميركية تواصل مساعدة قوات سوريا الديمقراطية بالتكنولوجيا والمعلومات الاستخبارية لتتبع تنظيم "داعش"، وتقديم الدعم الجوي لعملياتها.