Advertisement

عربي-دولي

بالصورة... إسرائيل عثرت على مخبأ أسلحة في مجدل شمس

Lebanon 24
24-10-2025 | 05:39
A-
A+
Doc-P-1433505-638969067728080276.png
Doc-P-1433505-638969067728080276.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن العثور على مخبأ ذخيرة مصدرها سوريا وذلك قرب بساتين قرية مجدل شمس شمالي الجولان السوري وتبين أنها إنتاح مؤسسة معامل الدفاع للجيش السوري السابق.
Advertisement
 
وذكر بيان الشرطة الإسرائيلية أن قوات الشرطة في "لواء الشمال" عثرت على المخبأ مساء 20 تشرين الأول الجاري قرب بساتين مجدل شمس التي تقع مقابل قرية عين التينة على الجانب السوري من الخط الفاصل الذي كان قائما خلال العقود الماضية في منطقة الجولان السوري المحتل.
 
وأظهرت الصورة التي نشرتها الشرطة الإسرائيلية ظروف معبأة بطلقات رصاص من العيار المتوسط ومن إنتاج معمل الذخيرة الذي كان يتبع لمؤسسة معامل الدفاع التابعة للنظام السوري السابق.    

وأضاف بيان الشرطة: "تم ضبط كمية كبيرة من ذخيرة عيار 7.62 ملم ونقلها إلى مختبرات الأدلة الجنائية للفحص". (روسيا اليوم) 
 
<a class='entities-links' href='/entity/1196033021/إسرائيل/ar/1?utm_term=PublicFigures-إسرائيل&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-إسرائيل&id=37432&catid=0&pagetype=PublicFigures'>إسرائيل</a>.. العثور على مخبأ أسلحة من صناعة معامل الدفاع أيام النظام السوري السابق (صورة)
مواضيع ذات صلة
حادثة مفاجئة... هذا ما عثرت عليه الشرطة مخبأً داخل فستاني زفاف (فيديو)
lebanon 24
24/10/2025 17:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
lebanon 24
24/10/2025 17:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
على عمق 100 قدم.. خفايا جديدة عن استهداف إسرائيل لاجتماع سري في مخبأ تحت الأرض بطهران
lebanon 24
24/10/2025 17:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
دهم مستودع في مجدل عنجر
lebanon 24
24/10/2025 17:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرطة الإسرائيلية

روسيا اليوم

قوات الشرطة

الإسرائيلية

عين التينة

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-24
09:56 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:34 | 2025-10-24
09:08 | 2025-10-24
08:37 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24