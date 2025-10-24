بالصورة... إسرائيل عثرت على مخبأ أسلحة في مجدل شمس

27
أعلنت
الشرطة الإسرائيلية
عن العثور على مخبأ ذخيرة مصدرها
سوريا
وذلك قرب بساتين قرية مجدل شمس شمالي
الجولان
السوري وتبين أنها إنتاح مؤسسة معامل الدفاع للجيش السوري السابق.
وذكر بيان الشرطة
الإسرائيلية
أن
قوات الشرطة
في "لواء
الشمال
" عثرت على المخبأ مساء 20 تشرين الأول الجاري قرب بساتين مجدل شمس التي تقع مقابل قرية
عين التينة
على الجانب السوري من الخط الفاصل الذي كان قائما خلال العقود الماضية في منطقة الجولان السوري المحتل.
وأظهرت الصورة التي نشرتها الشرطة الإسرائيلية ظروف معبأة بطلقات رصاص من العيار المتوسط ومن إنتاج معمل الذخيرة الذي كان يتبع لمؤسسة معامل الدفاع التابعة للنظام السوري السابق.
وأضاف بيان الشرطة: "تم ضبط كمية كبيرة من ذخيرة عيار 7.62 ملم ونقلها إلى مختبرات الأدلة الجنائية للفحص". (روسيا اليوم)
