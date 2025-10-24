بالصورة... إسرائيل عثرت على مخبأ أسلحة في مجدل شمس

أعلنت عن العثور على مخبأ ذخيرة مصدرها وذلك قرب بساتين قرية مجدل شمس شمالي السوري وتبين أنها إنتاح مؤسسة معامل الدفاع للجيش السوري السابق.

وذكر بيان الشرطة أن في "لواء " عثرت على المخبأ مساء 20 تشرين الأول الجاري قرب بساتين مجدل شمس التي تقع مقابل قرية على الجانب السوري من الخط الفاصل الذي كان قائما خلال العقود الماضية في منطقة الجولان السوري المحتل.

وأظهرت الصورة التي نشرتها الشرطة الإسرائيلية ظروف معبأة بطلقات رصاص من العيار المتوسط ومن إنتاج معمل الذخيرة الذي كان يتبع لمؤسسة معامل الدفاع التابعة للنظام السوري السابق.



وأضاف بيان الشرطة: "تم ضبط كمية كبيرة من ذخيرة عيار 7.62 ملم ونقلها إلى مختبرات الأدلة الجنائية للفحص". (روسيا اليوم)