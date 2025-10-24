الكرملين يعلّق على العقوبات ويرحب برغبة اليابان في معاهدة سلام

Advertisement

قال : نحلل تأثير الأخيرة وسنتصرف وفقا لمصالحنا.وأشار الكرملين الى "أن تعهد برد ساحق على محاولات ضرب العمق الروسي".وأكد: "نرفض الادعاءات بأن قمة ألغيت لعدم تحديد توقيتها منذ البداية".اضاف الكرملين: نرحب برغبة في إبرام معاهدة سلام معنا. (العربية)