Advertisement

عربي-دولي

الكرملين يعلّق على العقوبات ويرحب برغبة اليابان في معاهدة سلام

Lebanon 24
24-10-2025 | 06:44
A-
A+

Doc-P-1433533-638969103388677480.jpg
Doc-P-1433533-638969103388677480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الكرملين: نحلل تأثير العقوبات الأخيرة وسنتصرف وفقا لمصالحنا.
Advertisement
وأشار الكرملين الى "أن بوتين تعهد برد ساحق على محاولات ضرب العمق الروسي".
وأكد: "نرفض الادعاءات بأن قمة بودابست ألغيت لعدم تحديد توقيتها منذ البداية".
اضاف الكرملين: نرحب برغبة اليابان في إبرام معاهدة سلام معنا. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الكرملين: نرحب برغبة ترامب في التركيز على البحث عن تسوية للصراع في أوكرانيا بعد التقدم المحرز في غزة
lebanon 24
24/10/2025 17:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين يشيد بقوة في رغبة ترامب في المساعدة على إيجاد حل للصراع في أوكرانيا
lebanon 24
24/10/2025 17:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لم يكن هناك أي رد فعل أميركي على اقتراح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت"
lebanon 24
24/10/2025 17:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب قال لمقربين إنه أخطأ بتقدير رغبة بوتين بالسلام
lebanon 24
24/10/2025 17:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الكرملين

اليابان

بودابست

الكرمل

بوتين

الروس

دابس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-24
09:56 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:34 | 2025-10-24
09:08 | 2025-10-24
08:37 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24