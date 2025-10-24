Advertisement

عربي-دولي

وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح

Lebanon 24
24-10-2025
تأكّد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو من بدء تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وأوضح أنّ "الهدف البعيد يكمن في إعادة الإعمار".
وشدد روبيو على "وجوب نشر قوات الاستقرار الدولية في غزة بأقرب وقت".
ورأى أنّ "على إسرائيل الموافقة على الدول التي ستشارك بقوة الاستقرار الدولية، لأنّها لم تتشكل بعد، وهناك دولا ترغب في المشاركة".
وأكد أنّ "الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح بشأن اتفاق غزة"، وشدّد على "ضرورة ضمان صمود وقف النار قبل إعادة الإعمار".

 
واعتبر روبيو أنّ "رفض حماس لخطوة نزع السلاح سيكون انتهاكا للاتفاق"، وأشار إلى "عودة الحرب إن قامت الحركة بتسليح نفسها". (العربية)

