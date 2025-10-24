وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح

تأكّد الأميركية ماركو روبيو من بدء تدفق المساعدات إلى ، وأوضح أنّ "الهدف البعيد يكمن في ". Advertisement

وشدد على "وجوب نشر قوات الاستقرار الدولية في غزة بأقرب وقت".

ورأى أنّ "على الموافقة على الدول التي ستشارك بقوة الاستقرار الدولية، لأنّها لم تتشكل بعد، وهناك دولا ترغب في المشاركة".

وأكد أنّ "الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح بشأن اتفاق غزة"، وشدّد على "ضرورة ضمان صمود وقف النار قبل إعادة الإعمار".





واعتبر روبيو أنّ "رفض لخطوة نزع السلاح سيكون انتهاكا للاتفاق"، وأشار إلى "عودة الحرب إن قامت الحركة بتسليح نفسها". (العربية)