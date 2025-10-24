غداََ.. اجتماع مرتقب بين ويتكوف ونظيره الروسي

Advertisement

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، الجمعة، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ، سيجتمع غدا السبت مع نظيره الروسي في .ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن مصدر لم تسمه، أن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، موجود حاليا في الولايات المتحدة لإجراء محادثات.وذكر "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أميركي، أن ويتكوف ودميترييف سيجتمعان في ميامي يوم السبت.وتأتي زيارة دميترييف في ظل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن جهود الرئيس لوقف الحرب في .وقالت شبكة " إن" نقلا عن مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة ترامب "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأميركية الروسية". (سكاي نيوز عربية)