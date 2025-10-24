Advertisement

عربي-دولي

غداََ.. اجتماع مرتقب بين ويتكوف ونظيره الروسي

Lebanon 24
24-10-2025 | 10:15
أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، الجمعة، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيجتمع غدا السبت مع نظيره الروسي في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن مصدر لم تسمه، أن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، موجود حاليا في الولايات المتحدة لإجراء محادثات. 

وذكر "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أميركي، أن ويتكوف ودميترييف سيجتمعان في ميامي يوم السبت.

وتأتي زيارة دميترييف في ظل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا.

وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة ترامب "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأميركية الروسية". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
