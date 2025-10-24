25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غداََ.. اجتماع مرتقب بين ويتكوف ونظيره الروسي
Lebanon 24
24-10-2025
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، الجمعة، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، سيجتمع غدا السبت مع نظيره الروسي في
الولايات المتحدة
.
Advertisement
ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن مصدر لم تسمه، أن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، موجود حاليا في الولايات المتحدة لإجراء محادثات.
وذكر "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أميركي، أن ويتكوف ودميترييف سيجتمعان في ميامي يوم السبت.
وتأتي زيارة دميترييف في ظل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن جهود الرئيس
ترامب
لوقف الحرب في
أوكرانيا
.
وقالت شبكة "
سي إن
إن" نقلا عن مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة ترامب "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأميركية الروسية". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
سي إن إن عن مسؤول في البيت الأبيض: الاجتماع المرتقب بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي تم تعليقه في الوقت الحالي
Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤول في البيت الأبيض: الاجتماع المرتقب بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي تم تعليقه في الوقت الحالي
24/10/2025 19:17:32
24/10/2025 19:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترتيبات.. لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره البرازيلي
Lebanon 24
ترتيبات.. لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره البرازيلي
24/10/2025 19:17:32
24/10/2025 19:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام لمعالجة تداعيات أزمة إضاءة صخرة الروشة وجلسة تشريعية غداً
Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام لمعالجة تداعيات أزمة إضاءة صخرة الروشة وجلسة تشريعية غداً
24/10/2025 19:17:32
24/10/2025 19:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع الآن بشرم الشيخ بين ويتكوف وكوشنر وديرمر ورئيسي المخابرات المصرية والتركية ووزير الخارجيه القطري (الحدث)
Lebanon 24
اجتماع الآن بشرم الشيخ بين ويتكوف وكوشنر وديرمر ورئيسي المخابرات المصرية والتركية ووزير الخارجيه القطري (الحدث)
24/10/2025 19:17:32
24/10/2025 19:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتي
دونالد ترامب
سكاي نيوز
فلاديمير
أوكرانيا
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
"داعش" يستعيد نشاطه قرب لبنان.. تقريرٌ أميركي يعلن!
Lebanon 24
"داعش" يستعيد نشاطه قرب لبنان.. تقريرٌ أميركي يعلن!
12:00 | 2025-10-24
24/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تعيّن قائداً مدنياً لمركز تنفيذ اتفاق غزة... من هو؟
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تعيّن قائداً مدنياً لمركز تنفيذ اتفاق غزة... من هو؟
11:18 | 2025-10-24
24/10/2025 11:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابعة لمنظمة إرهابية... أميركا وجّهت ضربة لسفينة في الكاريبي
Lebanon 24
تابعة لمنظمة إرهابية... أميركا وجّهت ضربة لسفينة في الكاريبي
10:52 | 2025-10-24
24/10/2025 10:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الإنتخابات... مرّشحة تُوقف المارة في وسط الشارع (فيديو)
Lebanon 24
قبل الإنتخابات... مرّشحة تُوقف المارة في وسط الشارع (فيديو)
10:17 | 2025-10-24
24/10/2025 10:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو بين مطرقة واشنطن وسندان اليمين
Lebanon 24
نتنياهو بين مطرقة واشنطن وسندان اليمين
10:00 | 2025-10-24
24/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-10-24
"داعش" يستعيد نشاطه قرب لبنان.. تقريرٌ أميركي يعلن!
11:18 | 2025-10-24
الخارجية الأميركية تعيّن قائداً مدنياً لمركز تنفيذ اتفاق غزة... من هو؟
10:52 | 2025-10-24
تابعة لمنظمة إرهابية... أميركا وجّهت ضربة لسفينة في الكاريبي
10:17 | 2025-10-24
قبل الإنتخابات... مرّشحة تُوقف المارة في وسط الشارع (فيديو)
10:00 | 2025-10-24
نتنياهو بين مطرقة واشنطن وسندان اليمين
09:56 | 2025-10-24
"إنفلونزا الطيور" تنتشر بشكلٍ سريع في ألمانيا
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 19:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 19:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 19:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24