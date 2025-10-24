Advertisement

عربي-دولي

تابعة لمنظمة إرهابية... أميركا وجّهت ضربة لسفينة في الكاريبي

Lebanon 24
24-10-2025 | 10:52
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عن توجيه "ضربة قاتلة" استهدفت "سفينة تابعة لمنظمة "ترين دي أراغوا الإرهابية"، كانت محملة بالمخدرات.
وقال هيغسيث في بيان: "بتعليمات من الرئيس ترامب، نفّذت وزارة الدفاع هذه الضربة ليلا في البحر الكاريبي. وقد أظهرت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تُستخدم في تهريب المخدرات عبر مسار معروف للاتجار بها، وكانت محملة بكميات كبيرة منها". (روسيا اليوم)
