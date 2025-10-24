25
تابعة لمنظمة إرهابية... أميركا وجّهت ضربة لسفينة في الكاريبي
Lebanon 24
24-10-2025
|
10:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الحرب الأميركي
بيت هيغسيث
عن توجيه "ضربة قاتلة" استهدفت "سفينة تابعة لمنظمة "
ترين دي أراغوا
الإرهابية"، كانت محملة بالمخدرات.
وقال هيغسيث في بيان: "بتعليمات من
الرئيس ترامب
، نفّذت
وزارة الدفاع
هذه الضربة ليلا في
البحر الكاريبي
. وقد أظهرت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تُستخدم في تهريب المخدرات عبر مسار معروف للاتجار بها، وكانت محملة بكميات كبيرة منها". (روسيا اليوم)
