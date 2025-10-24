Advertisement

عربي-دولي

قاذفات روسية تقترب من اليابان... واستنفار في طوكيو!

Lebanon 24
24-10-2025 | 11:52
أعلنت اليابان، الجمعة، أنها أرسلت طائراتها لاعتراض ومراقبة طائرات حربية روسية، بينها قاذفات استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية، بعد تحليقها قرب سواحل البلاد على أطراف مجالها الجوي.
وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان، أنها نشرت خريطة تُظهر مسار الطائرات الروسية فوق بحر اليابان قبالة الساحل الغربي، مشيرةً إلى أن مقاتلتين من طراز سو-35 رافقتا قاذفتين من طراز تو-95، حلّقتا أولاً باتجاه جزيرة سادو اليابانية قبل أن تتجها شمالاً.


كما كتب وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في منشور على منصة "إكس": "روسيا تقوم بعمليات عسكرية يومية حول بلادنا بينما تغزو أوكرانيا، هذه هي الحقيقة".


من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة الإعلام المملوكة للدولة، أن طائرات من دولة أخرى رافقت قاذفاتها من طراز تو-95 خلال ما وصفته بأنه تحليق دوري فوق المياه الدولية.


