عربي-دولي
قاذفات روسية تقترب من اليابان... واستنفار في طوكيو!
Lebanon 24
24-10-2025
|
11:52
أعلنت
اليابان
، الجمعة، أنها أرسلت طائراتها لاعتراض ومراقبة طائرات حربية روسية، بينها قاذفات استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية، بعد تحليقها قرب سواحل البلاد على أطراف مجالها الجوي.
وأوضحت
وزارة الدفاع
اليابانية
، في بيان، أنها نشرت خريطة تُظهر مسار الطائرات الروسية فوق
بحر اليابان
قبالة الساحل
الغربي
، مشيرةً إلى أن مقاتلتين من طراز سو-35 رافقتا قاذفتين من طراز تو-95، حلّقتا أولاً باتجاه
جزيرة
سادو اليابانية قبل أن تتجها شمالاً.
كما كتب
وزير الدفاع
الياباني شينجيرو كويزومي في منشور على منصة "إكس": "
روسيا
تقوم بعمليات عسكرية يومية حول بلادنا بينما تغزو
أوكرانيا
، هذه هي الحقيقة".
من جهتها، أكدت
وزارة الدفاع الروسية
في بيان نقلته وكالة الإعلام المملوكة للدولة، أن طائرات من دولة أخرى رافقت قاذفاتها من طراز تو-95 خلال ما وصفته بأنه تحليق
دوري
فوق المياه الدولية.
