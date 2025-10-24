قاذفات روسية تقترب من اليابان... واستنفار في طوكيو!

Advertisement

وأوضحت ، في بيان، أنها نشرت خريطة تُظهر مسار الطائرات الروسية فوق قبالة الساحل ، مشيرةً إلى أن مقاتلتين من طراز سو-35 رافقتا قاذفتين من طراز تو-95، حلّقتا أولاً باتجاه سادو اليابانية قبل أن تتجها شمالاً.كما كتب الياباني شينجيرو كويزومي في منشور على منصة "إكس": " تقوم بعمليات عسكرية يومية حول بلادنا بينما تغزو ، هذه هي الحقيقة".من جهتها، أكدت في بيان نقلته وكالة الإعلام المملوكة للدولة، أن طائرات من دولة أخرى رافقت قاذفاتها من طراز تو-95 خلال ما وصفته بأنه تحليق فوق المياه الدولية.