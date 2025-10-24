Advertisement

عربي-دولي

"إغواء ونساء".. "حربٌ" جديدة مثيرة تقودها دولتان

Lebanon 24
24-10-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1433675-638969378549352077.avif
Doc-P-1433675-638969378549352077.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن الصين وروسيا أطلقتا ما يُعرف بـ “حرب الإغواء” لاختراق كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، من خلال تجنيد نساء يتمتعن بالجاذبية والذكاء العاطفي لبناء علاقات مع مهندسين ومديرين تنفيذيين والوصول إلى معلومات حساسة.
Advertisement

وذكرت الصحيفة أن العميلات يتدرّبن على التلاعب النفسي وبناء الثقة، ويبدأن عادةً بتواصل عبر “لينكد إن” قبل أن تتحول العلاقة إلى صداقة، ثم إلى زواج أو شراكة عائلية تمنح غطاءً يصعب كشفه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله إن الأجهزة رصدت زيادة مقلقة في محاولات التواصل من حسابات نسائية آسيوية احترافية المظهر.
كما أشار التقرير إلى قصة امرأة روسية تلقت تدريبًا في مدرسة لـ”القوة الناعمة”، ثم تزوجت مهندسًا أميركيًا في مشاريع دفاعية وتمكنت من التغلغل في أوساط تقنية حساسة دون أن تُكتشف.

وأوضح التقرير أن هذه الأساليب تشبه عمليات سابقة للموساد وخلايا تجسس روسية في أوروبا، في ما يصفه الخبراء بأنه أحد أخطر أشكال التجسس الهجين المعتمد على العاطفة لا على التقنية.
 
مواضيع ذات صلة
"النساء في الواجهة"...قرار يشعل الشارع الإيراني من جديد!
lebanon 24
25/10/2025 02:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نساء فلسطينيات يقاومن بالزراعة في الخليل: "هذه الأرض لنا"
lebanon 24
25/10/2025 02:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟
lebanon 24
25/10/2025 02:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"الظل" و "سراب".. تفاصيل مثيرة عن وحدتين أخفيتا "رهائن إسرائيل" في غزة
lebanon 24
25/10/2025 02:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

الناعمة

أوروبا

جاذبية

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:41 | 2025-10-24
16:31 | 2025-10-24
16:23 | 2025-10-24
15:57 | 2025-10-24
15:40 | 2025-10-24
15:01 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24