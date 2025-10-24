"إغواء ونساء".. "حربٌ" جديدة مثيرة تقودها دولتان

Advertisement

كشفت صحيفة “ذا تايمز” أن وروسيا أطلقتا ما يُعرف بـ “حرب الإغواء” لاختراق كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، من خلال تجنيد نساء يتمتعن بالجاذبية والذكاء العاطفي لبناء علاقات مع مهندسين ومديرين تنفيذيين والوصول إلى معلومات حساسة.وذكرت الصحيفة أن العميلات يتدرّبن على التلاعب النفسي وبناء الثقة، ويبدأن عادةً بتواصل عبر “لينكد إن” قبل أن تتحول العلاقة إلى صداقة، ثم إلى زواج أو شراكة عائلية تمنح غطاءً يصعب كشفه.ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله إن الأجهزة رصدت زيادة مقلقة في محاولات التواصل من حسابات نسائية آسيوية احترافية المظهر.كما أشار التقرير إلى قصة امرأة روسية تلقت تدريبًا في مدرسة لـ”القوة الناعمة”، ثم تزوجت مهندسًا أميركيًا في مشاريع دفاعية وتمكنت من التغلغل في أوساط تقنية حساسة دون أن تُكتشف.وأوضح التقرير أن هذه الأساليب تشبه عمليات سابقة للموساد وخلايا تجسس روسية في ، في ما يصفه الخبراء بأنه أحد أخطر أشكال التجسس الهجين المعتمد على العاطفة لا على التقنية.