26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دميترييف: اجتماع بوتين وترامب سينعقد
Lebanon 24
25-10-2025
|
00:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، إن اجتماعا سيعقد بين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ونظيره الأميركي
دونالد ترامب
لكن "ربما في وقت لاحق".
Advertisement
وأدلى دميترييف بتصريحاته خلال مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة سي.إن.إن.
وكان دميترييف وصل إلى أميركا أمس الجمعة، مشدداً على أن الحوار مع
واشنطن
حيوي للعالم ويجب أن يستمر.
كما أضاف عبر X، أن هناك محاولات بريطانية وأوروبية لإفشال الحوار المباشر بين
بوتين
وترامب، مؤكداً أنه مستمر رغم الخطوات الأميركية غير الودية الأخيرة، بحسب وصفه.
رغم ذلك، أعلن مبعوث بوتين أن الحوار لن يكون ممكناً إلا إذا تم التعامل مع مصالح
روسيا
باحترام.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإسرائيلي: اجتماع نتنياهو وترامب حاسم وآمل انتهاء الحرب
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: اجتماع نتنياهو وترامب حاسم وآمل انتهاء الحرب
25/10/2025 09:52:35
25/10/2025 09:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع مصيري للفيدرالي الأميركي تحت ضغط المحاكم وترامب
Lebanon 24
اجتماع مصيري للفيدرالي الأميركي تحت ضغط المحاكم وترامب
25/10/2025 09:52:35
25/10/2025 09:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: لا نرى أي عقبات كبيرة أمام عقد قمة بين بوتين وترامب
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: لا نرى أي عقبات كبيرة أمام عقد قمة بين بوتين وترامب
25/10/2025 09:52:35
25/10/2025 09:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيلتقي بوتين وترامب في بودابست؟
Lebanon 24
متى سيلتقي بوتين وترامب في بودابست؟
25/10/2025 09:52:35
25/10/2025 09:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
دونالد ترامب
فلاديمير
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
جولة جديدة من المحادثات الصينية - الاميركية.. وهذا ما سيطالب به ترامب
Lebanon 24
جولة جديدة من المحادثات الصينية - الاميركية.. وهذا ما سيطالب به ترامب
02:35 | 2025-10-25
25/10/2025 02:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: علاقتي بكيم جونغ أون "جيدة جدا"
Lebanon 24
ترامب: علاقتي بكيم جونغ أون "جيدة جدا"
02:07 | 2025-10-25
25/10/2025 02:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 5 آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة وينصب حاجزاً
Lebanon 24
بـ 5 آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة وينصب حاجزاً
01:47 | 2025-10-25
25/10/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ضم إسرائيل للأراضي المحتلة غير شرعي
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ضم إسرائيل للأراضي المحتلة غير شرعي
01:30 | 2025-10-25
25/10/2025 01:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعض المواقع على الخرائط لم تعد موجودة.. تدهور كبير للقوات الأوكرانية في دونيتسك
Lebanon 24
بعض المواقع على الخرائط لم تعد موجودة.. تدهور كبير للقوات الأوكرانية في دونيتسك
01:25 | 2025-10-25
25/10/2025 01:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:35 | 2025-10-25
جولة جديدة من المحادثات الصينية - الاميركية.. وهذا ما سيطالب به ترامب
02:07 | 2025-10-25
ترامب: علاقتي بكيم جونغ أون "جيدة جدا"
01:47 | 2025-10-25
بـ 5 آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة وينصب حاجزاً
01:30 | 2025-10-25
الاتحاد الأوروبي: ضم إسرائيل للأراضي المحتلة غير شرعي
01:25 | 2025-10-25
بعض المواقع على الخرائط لم تعد موجودة.. تدهور كبير للقوات الأوكرانية في دونيتسك
01:22 | 2025-10-25
بخمس آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 09:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 09:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 09:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24