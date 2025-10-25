دميترييف: اجتماع بوتين وترامب سينعقد



Advertisement

وأدلى دميترييف بتصريحاته خلال مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة سي.إن.إن. أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، إن اجتماعا سيعقد بين ونظيره الأميركي لكن "ربما في وقت لاحق".وأدلى دميترييف بتصريحاته خلال مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة سي.إن.إن.

وكان دميترييف وصل إلى أميركا أمس الجمعة، مشدداً على أن الحوار مع حيوي للعالم ويجب أن يستمر.



كما أضاف عبر X، أن هناك محاولات بريطانية وأوروبية لإفشال الحوار المباشر بين وترامب، مؤكداً أنه مستمر رغم الخطوات الأميركية غير الودية الأخيرة، بحسب وصفه.



رغم ذلك، أعلن مبعوث بوتين أن الحوار لن يكون ممكناً إلا إذا تم التعامل مع مصالح باحترام.