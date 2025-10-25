Advertisement

دميترييف: اجتماع بوتين وترامب سينعقد

25-10-2025 | 00:41
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، إن اجتماعا سيعقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لكن "ربما في وقت لاحق".
وأدلى دميترييف بتصريحاته خلال مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة سي.إن.إن.
وكان دميترييف وصل إلى أميركا أمس الجمعة، مشدداً على أن الحوار مع واشنطن حيوي للعالم ويجب أن يستمر.

كما أضاف عبر X، أن هناك محاولات بريطانية وأوروبية لإفشال الحوار المباشر بين بوتين وترامب، مؤكداً أنه مستمر رغم الخطوات الأميركية غير الودية الأخيرة، بحسب وصفه.

رغم ذلك، أعلن مبعوث بوتين أن الحوار لن يكون ممكناً إلا إذا تم التعامل مع مصالح روسيا باحترام.
