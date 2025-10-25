26
عربي-دولي
مصطفى البرغوثي: اتفاق على وجود قوة لمراقبة وقف النار بغزة
Lebanon 24
25-10-2025
|
01:09
A-
A+
أكد
الأمين العام
لحركة المبادرة الوطنية
الفلسطينية
مصطفى البرغوثي التوصل إلى توافق على وجود قوات لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام.
وأوضح البرغوثي في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، أن موضوع السلاح سيُناقش لاحقا في إطار تحديد أشكال النضال التي يتوافق عليها
الفلسطينيون
، مشيرا إلى أن الهدف هو توحيد الصف الوطني وتنسيق الجهود السياسية والميدانية وفق رؤية مشتركة.
دول عدّة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بموجب اتفاق الهدنة بين
حماس
وإسرائيل، في وقت دعت فصائل فلسطينية مجتمعة في
القاهرة
، الى إنشاء قوة دولية، وقرّرت تسليم القطاع إلى لجنة من
الفلسطينيين
المستقلين التكنوقراط.
وأوردت الفصائل الفلسطينية في بيان، أنها قرّرت "تسليم إدارة
قطاع غزة
إلى لجنة فلسطينية موقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين التكنوقراط، وتتولّى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية".
وكانت الفصائل، وبينها حركتا حماس وفتح، بدأت اجتماعات قبل أيام بهدف البحث في آليات تطبيق وقف إطلاق النار في غزة.
ويتطابق إعلانها مع مضمون خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإنهاء الحرب في غزة.
