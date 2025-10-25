مصطفى البرغوثي: اتفاق على وجود قوة لمراقبة وقف النار بغزة



أكد لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي التوصل إلى توافق على وجود قوات لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام.وأوضح البرغوثي في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، أن موضوع السلاح سيُناقش لاحقا في إطار تحديد أشكال النضال التي يتوافق عليها ، مشيرا إلى أن الهدف هو توحيد الصف الوطني وتنسيق الجهود السياسية والميدانية وفق رؤية مشتركة.

دول عدّة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بموجب اتفاق الهدنة بين وإسرائيل، في وقت دعت فصائل فلسطينية مجتمعة في ، الى إنشاء قوة دولية، وقرّرت تسليم القطاع إلى لجنة من المستقلين التكنوقراط.



وأوردت الفصائل الفلسطينية في بيان، أنها قرّرت "تسليم إدارة إلى لجنة فلسطينية موقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين التكنوقراط، وتتولّى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية".



وكانت الفصائل، وبينها حركتا حماس وفتح، بدأت اجتماعات قبل أيام بهدف البحث في آليات تطبيق وقف إطلاق النار في غزة.



ويتطابق إعلانها مع مضمون خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة.