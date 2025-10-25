26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد المواجهات المسلّحة.. حكومة الدبيبة تتحرّك لاحتواء التوتر في مصراتة
Lebanon 24
25-10-2025
|
01:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
وزارة الدفاع
بحكومة
الوحدة الوطنية
، الجمعة، أوامر تقضي بمنع تحركات واحدة من أبرز المليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، وذلك على خلفية الاشتباكات التي هزّت المدينة قبل يوم.
Advertisement
واندلعت المواجهات ليل الخميس- الجمعة، في منطقة السكت جنوب مصراتة، بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لحكومة الوحدة الوطنية، وهما "قوة العمليات المشتركة"، و"الكتيبة 24 مشاة" ومجموعات تابعة لها، وهو ما أدّى إلى سقوط جرحى وتعطلّ الرحلات الجويّة، وذلك على خلفية صراع نفوذ على المربعات الأمنية وخلافات حول مناطق الانتشار.
وعقب ذلك، أصدرت وزارة الدفاع قرارا بمنع خروج "الكتيبة 24 مشاة" من مقرّاتها، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على الانضباط العسكري ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات، مشيرة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل بإشراف
المدعي العام العسكري
، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
مواضيع ذات صلة
اشتباكات مسلحة في منطقة السكت بمدينة مصراتة في ليبيا
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة في منطقة السكت بمدينة مصراتة في ليبيا
25/10/2025 09:52:54
25/10/2025 09:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد في غزة وتطالب برد دولي حازم
Lebanon 24
مصر تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد في غزة وتطالب برد دولي حازم
25/10/2025 09:52:54
25/10/2025 09:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طب الطوارئ الليبي: إصابات عدة إثر انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة
Lebanon 24
طب الطوارئ الليبي: إصابات عدة إثر انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة
25/10/2025 09:52:54
25/10/2025 09:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام ليبي: هيئة الإسعاف يدفع بـ16 سيارة لموقع انفجار مخزن الذخيرة في مصراتة
Lebanon 24
إعلام ليبي: هيئة الإسعاف يدفع بـ16 سيارة لموقع انفجار مخزن الذخيرة في مصراتة
25/10/2025 09:52:54
25/10/2025 09:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المدعي العام العسكري
الوحدة الوطنية
المدعي العام
وزارة الدفاع
شام
تابع
قد يعجبك أيضاً
جولة جديدة من المحادثات الصينية - الاميركية.. وهذا ما سيطالب به ترامب
Lebanon 24
جولة جديدة من المحادثات الصينية - الاميركية.. وهذا ما سيطالب به ترامب
02:35 | 2025-10-25
25/10/2025 02:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: علاقتي بكيم جونغ أون "جيدة جدا"
Lebanon 24
ترامب: علاقتي بكيم جونغ أون "جيدة جدا"
02:07 | 2025-10-25
25/10/2025 02:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 5 آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة وينصب حاجزاً
Lebanon 24
بـ 5 آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة وينصب حاجزاً
01:47 | 2025-10-25
25/10/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ضم إسرائيل للأراضي المحتلة غير شرعي
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ضم إسرائيل للأراضي المحتلة غير شرعي
01:30 | 2025-10-25
25/10/2025 01:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعض المواقع على الخرائط لم تعد موجودة.. تدهور كبير للقوات الأوكرانية في دونيتسك
Lebanon 24
بعض المواقع على الخرائط لم تعد موجودة.. تدهور كبير للقوات الأوكرانية في دونيتسك
01:25 | 2025-10-25
25/10/2025 01:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:35 | 2025-10-25
جولة جديدة من المحادثات الصينية - الاميركية.. وهذا ما سيطالب به ترامب
02:07 | 2025-10-25
ترامب: علاقتي بكيم جونغ أون "جيدة جدا"
01:47 | 2025-10-25
بـ 5 آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة وينصب حاجزاً
01:30 | 2025-10-25
الاتحاد الأوروبي: ضم إسرائيل للأراضي المحتلة غير شرعي
01:25 | 2025-10-25
بعض المواقع على الخرائط لم تعد موجودة.. تدهور كبير للقوات الأوكرانية في دونيتسك
01:22 | 2025-10-25
بخمس آليات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل قرية في القنيطرة
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 09:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 09:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 09:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24