عربي-دولي

بعد المواجهات المسلّحة.. حكومة الدبيبة تتحرّك لاحتواء التوتر في مصراتة

Lebanon 24
25-10-2025 | 01:16
أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، أوامر تقضي بمنع تحركات واحدة من أبرز المليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، وذلك على خلفية الاشتباكات التي هزّت المدينة قبل يوم.
واندلعت المواجهات ليل الخميس- الجمعة، في منطقة السكت جنوب مصراتة، بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لحكومة الوحدة الوطنية، وهما "قوة العمليات المشتركة"، و"الكتيبة 24 مشاة" ومجموعات تابعة لها، وهو ما أدّى إلى سقوط جرحى وتعطلّ الرحلات الجويّة، وذلك على خلفية صراع نفوذ على المربعات الأمنية وخلافات حول مناطق الانتشار.
وعقب ذلك، أصدرت وزارة الدفاع قرارا بمنع خروج "الكتيبة 24 مشاة" من مقرّاتها، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على الانضباط العسكري ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات، مشيرة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل بإشراف المدعي العام العسكري، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
