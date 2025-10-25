Advertisement

عربي-دولي

بعض المواقع على الخرائط لم تعد موجودة.. تدهور كبير للقوات الأوكرانية في دونيتسك

Lebanon 24
25-10-2025 | 01:25
Doc-P-1433777-638969777776224684.webp
Doc-P-1433777-638969777776224684.webp photos 0
تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن "الوضع الكارثي" للقوات الأوكرانية شرقي منطقة دونيتسك
فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية عن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية خلال 24 ساعة، وسيطرة قواتها على 9 قرى وبلدات جديدة في مناطق القتال، وخصوصا في دونيتسك.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بتدهور الأوضاع بشكل كبير للقوات الأوكرانية، حول مدينتي بوكروفسك وميرنوغراد شرق منطقة دونيتسك.
 
وقالت تقارير إعلامية إن أوضاع الجيش الأوكراني تتدهور بشكل متسارع جراء نشاط الطائرات المسيرة الروسية والقصف الروسي المتواصل.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن بعض المواقع الأوكرانية على الخرائط لم تعد موجودة أو يشغلها جنود جرحى فقط.

من جهتها، كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، إجمالي الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية على جبهات القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، تحرير بلدة بولوغوفكا في مقاطعة خاركيف، و3 بلدات في دونيتسك ودنيبروبتروفسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

