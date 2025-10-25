27
عربي-دولي
ترامب: علاقتي بكيم جونغ أون "جيدة جدا"
Lebanon 24
25-10-2025
|
02:07
A-
A+
أعرب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، قبيل مغادرته
واشنطن
إلى
كوريا الجنوبية
في مستهل رحلة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة، عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون
.
وقال
ترامب
للصحفيين، في
البيت الأبيض
ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع رئيس
كوريا الشمالية
"أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك".
وأشار إلى أنه منفتح تماما على لقاء الرئيس
كيم جونغ
أون، مشددا "منفتح 100%" على اللقاء.
