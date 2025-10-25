Advertisement

عربي-دولي

ترامب: علاقتي بكيم جونغ أون "جيدة جدا"

Lebanon 24
25-10-2025 | 02:07
A-
A+
Doc-P-1433785-638969803440970769.webp
Doc-P-1433785-638969803440970769.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبيل مغادرته واشنطن إلى كوريا الجنوبية في مستهل رحلة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة، عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
Advertisement

وقال ترامب للصحفيين، في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع رئيس كوريا الشمالية "أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك".

وأشار إلى أنه منفتح تماما على لقاء الرئيس كيم جونغ أون، مشددا "منفتح 100%" على اللقاء.
مواضيع ذات صلة
ترامب: علاقتي بزعيم كوريا الشمالية جيدة جدا
lebanon 24
25/10/2025 11:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون يتعهد بتحويل كوريا الشمالية إلى "أفضل جنة اشتراكية في العالم"
lebanon 24
25/10/2025 11:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
lebanon 24
25/10/2025 11:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون يغيّر لهجته تجاه واشنطن ويغلق الباب بوجه الجنوب
lebanon 24
25/10/2025 11:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

دونالد ترامب

كيم جونغ أون

البيت الأبيض

كيم جونغ

الشمالي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:15 | 2025-10-25
03:50 | 2025-10-25
03:35 | 2025-10-25
03:30 | 2025-10-25
03:13 | 2025-10-25
02:35 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24