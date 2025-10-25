Advertisement

جولة جديدة من المحادثات الصينية - الاميركية.. وهذا ما سيطالب به ترامب

25-10-2025 | 02:35
بالتزامن مع بدء الصين والولايات المتحدة أحدث جولاتهما من المحادثات التجارية صباح اليوم السبت في ماليزيا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يود مساعدة بكين لمواجهة موسكو.
وقال على متن الطائرة المتوجهة إلى كوالالمبور، "أريد أن تساعدنا الصين في مواجهة روسيا"، على الرغم من تواجد كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي في واشنطن منذ الأمس من أجل اجراء مفاوضات بين البلدين.
وكان الرئيس الأميركي أوضح قبيل مغادرته واشنطن، متوجهاً إلى آسيا، أن قضية تايوان ستكون من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها عندما يجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينغ في إطار جولته الآسيوية. وذكر أيضاً أنه ينبغي إطلاق سراح جيمي لاي، قطب الإعلام المسجون في هونج كونج، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

كما أعرب عن رغبته بلقاء زعيم كوريا الشمالية خلال تلك الجولة، قائلاً:" علاقتي به جيدة ومنفتح على لقائه".

كذلك لفت إلى أنه "يتوقع بناء علاقات مميزة مع اليابان ورئيسة وزرائها".
