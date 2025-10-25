جولة جديدة من المحادثات الصينية - الاميركية.. وهذا ما سيطالب به ترامب



Advertisement

وقال على متن الطائرة المتوجهة إلى كوالالمبور، "أريد أن تساعدنا الصين في مواجهة "، على الرغم من تواجد كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي في منذ الأمس من أجل اجراء مفاوضات بين البلدين. بالتزامن مع بدء والولايات المتحدة أحدث جولاتهما من المحادثات التجارية صباح اليوم السبت في ماليزيا، أعلن الرئيس الأميركي أنه يود مساعدة بكين لمواجهة .وقال على متن الطائرة المتوجهة إلى كوالالمبور، "أريد أن تساعدنا الصين في مواجهة "، على الرغم من تواجد كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي في منذ الأمس من أجل اجراء مفاوضات بين البلدين.

وكان الرئيس الأميركي أوضح قبيل مغادرته واشنطن، متوجهاً إلى آسيا، أن قضية تايوان ستكون من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها عندما يجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينغ في إطار جولته الآسيوية. وذكر أيضاً أنه ينبغي إطلاق سراح جيمي لاي، قطب الإعلام المسجون في هونج كونج، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.



كما أعرب عن رغبته بلقاء زعيم كوريا الشمالية خلال تلك الجولة، قائلاً:" علاقتي به جيدة ومنفتح على لقائه".



كذلك لفت إلى أنه "يتوقع بناء علاقات مميزة مع اليابان ورئيسة وزرائها".