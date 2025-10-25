ترامب يعترف: بيونغ يانغ "قوة نووية نوعا ما"

Advertisement

اعترف الرئيس الأميركي ، اليوم السبت، بأن "قوة نووية نوعا ما".وعندما سُئل على متن طائرة الرئاسة الأميركية عما إذا كان منفتحًا على طلب الشمالية الاعتراف بها كدولة نووية كشرط مسبق للحوار مع ، أجاب : "حسنا، أعتقد أنها قوة نووية نوعا ما".وتابع: "وعندما تقول إنه يجب الاعتراف بها كقوة نووية، حسنا، لديهم الكثير من الأسلحة النووية، سأقول ذلك".وكان ترامب أعرب، أمس الجمعة، قبيل مغادرته واشنطن إلى في مستهل رحلة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة، عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري .وقال ترامب للصحفيين، في ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع رئيس كوريا الشمالية "أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك"، مشيرا إلى أنه منفتح تماما على لقاء الرئيس ، مشددا "منفتح 100%" على اللقاء.