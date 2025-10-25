27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
ترامب يعترف: بيونغ يانغ "قوة نووية نوعا ما"
Lebanon 24
25-10-2025
|
12:31
A-
A+
اعترف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم السبت، بأن
كوريا الشمالية
"قوة نووية نوعا ما".
وعندما سُئل على متن طائرة الرئاسة الأميركية عما إذا كان منفتحًا على طلب
كوريا
الشمالية الاعتراف بها كدولة نووية كشرط مسبق للحوار مع
واشنطن
، أجاب
ترامب
: "حسنا، أعتقد أنها قوة نووية نوعا ما".
وتابع: "وعندما تقول إنه يجب الاعتراف بها كقوة نووية، حسنا، لديهم الكثير من الأسلحة النووية، سأقول ذلك".
وكان ترامب أعرب، أمس الجمعة، قبيل مغادرته واشنطن إلى
كوريا الجنوبية
في مستهل رحلة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة، عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري
الشمالي
.
وقال ترامب للصحفيين، في
البيت الأبيض
ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع رئيس كوريا الشمالية "أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك"، مشيرا إلى أنه منفتح تماما على لقاء الرئيس
كيم جونغ أون
، مشددا "منفتح 100%" على اللقاء.
