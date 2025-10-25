تراقب كافة الأنشطة على الأرض.. مسيّرات أميركية تحلق فوق غزة

Advertisement

بدأ الجيش الأميركي منذ أيام تشغيل طائرات استطلاع مسيّرة فوق ، وفق ما كشف مسؤولون عسكريون إسرائيليون وأميركيون.كما أوضح مسؤولان في الجيش ومسؤول في الأميركية، أن تلك الطائرات التي تراقب كافة الأنشطة على الأرض في غزة، استُخدمت بموافقة ، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"إلى ذلك، أشاروا إلى أن مهمات الاستطلاع هذه تُنفذ لدعم مهام مركز التنسيق المدني-العسكري الجديد في جنوب تل أبيب، والذي أنشأه الجيش الأميركي الأسبوع الماضي، لمراقبة وقف إطلاق النار وتوزيع المساعداتوعلى الرغم من أن الجيش الأميركي قد استخدم سابقًا الطائرات المسيّرة فوق غزة للمساعدة في تحديد مواقع تواجد الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم في السابع من تشرين الأول 2023، إلا أن هذه الجهود الاستطلاعية الأخيرة تشير إلى أن المسؤولين يرغبون في الحصول على فهم مستقل لما يحدث داخل القطاع الفلسطيني، بعيدًا عن الرواية .لاسيما أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي ، كانوا أشاروا إلى وجود قلق داخل من احتمال أن يتراجع بنيامين نتنياهو عن الاتفاق.