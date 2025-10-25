Advertisement

عربي-دولي

تراقب كافة الأنشطة على الأرض.. مسيّرات أميركية تحلق فوق غزة

Lebanon 24
25-10-2025 | 03:35
Doc-P-1433807-638969854799059749.jpeg
Doc-P-1433807-638969854799059749.jpeg photos 0
بدأ الجيش الأميركي منذ أيام تشغيل طائرات استطلاع مسيّرة فوق قطاع غزة، وفق ما كشف مسؤولون عسكريون إسرائيليون وأميركيون.
كما أوضح مسؤولان في الجيش الإسرائيلي ومسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، أن تلك الطائرات التي تراقب كافة الأنشطة على الأرض في غزة، استُخدمت بموافقة إسرائيل، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"

إلى ذلك، أشاروا إلى أن مهمات الاستطلاع هذه تُنفذ لدعم مهام مركز التنسيق المدني-العسكري الجديد في جنوب تل أبيب، والذي أنشأه الجيش الأميركي الأسبوع الماضي، لمراقبة وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات

وعلى الرغم من أن الجيش الأميركي قد استخدم سابقًا الطائرات المسيّرة فوق غزة للمساعدة في تحديد مواقع تواجد الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس في السابع من تشرين الأول 2023، إلا أن هذه الجهود الاستطلاعية الأخيرة تشير إلى أن المسؤولين الأميركيين يرغبون في الحصول على فهم مستقل لما يحدث داخل القطاع الفلسطيني، بعيدًا عن الرواية الإسرائيلية.

لاسيما أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانوا أشاروا إلى وجود قلق داخل واشنطن من احتمال أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الاتفاق.


رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

