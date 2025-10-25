لتخفيف التوتر.. مباحثات أميركية صينية في ماليزيا







وأكدت "شينخوا" بدء اجتماع بين الوفدين الصيني والأميركي في كوالالمبور السبت.

ويواجه بيسنت وهي ليفينغ وهو صديق قديم للرئيس الصيني شي جينبينغ مهمة التفاوض على تخفيف الإجراءات التصعيدية الجديدة التي فرضتها الدولتان ضد إحداهما الأخرى.



وسيمهدان الطريق أمام محادثات متوقعة يوم الخميس المقبل بين شي والرئيس الأميركي على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في .