عربي-دولي

لتخفيف التوتر.. مباحثات أميركية صينية في ماليزيا

Lebanon 24
25-10-2025 | 03:50
بدأ مسؤولون أميركيون وصينيون جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى نزع فتيل الأزمة بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل قمة وشيكة بين الزعيمين.


وأكدت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بدء اجتماع بين الوفدين الصيني والأميركي في كوالالمبور صباح اليوم السبت.
وقاد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ الجانب الصيني وانضم إليه نائب وزير التجارة لي تشنغ قانغ ونائب وزير المالية لياو مين وترأس وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجانب الأميركي، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.
ويواجه بيسنت وهي ليفينغ وهو صديق قديم للرئيس الصيني شي جينبينغ مهمة التفاوض على تخفيف الإجراءات التصعيدية الجديدة التي فرضتها الدولتان ضد إحداهما الأخرى.

وسيمهدان الطريق أمام محادثات متوقعة يوم الخميس المقبل بين شي والرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.
