لمواجهة العنف المتصاعد.. الرئيس النيجيري يغيّر قيادة الجيش

(الجزيرة)

أعلن الرئيس تينوبو، الجمعة 24 تشرين الثاني 2025، تغييرات واسعة في المسلحة النيجيرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية الأمنية الوطنية وسط تصاعد العنف في شمال البلاد وتحديات أمنية متزايدة.وجاءت هذه التغييرات بعد نفي الحكومة شائعات عن محاولة انقلاب، عقب تقارير إعلامية تحدثت عن اعتقال أكثر من 12 ضابطًا، من بينهم عميد وعقيد، في أيلول الماضي.وشملت التغييرات الإقالات لكل من: كريستوفر موسى (رئيس هيئة الأركان)، وإيمانويل أوغالا (رئيس البحرية)، وحسن (رئيس القوات الجوية)، مع تعيين الجنرال أولوفيمي أولوييدي رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان، وشعيبو عباس قائدًا للجيش، وس. ك. أنكي رئيسًا للأركان البحرية، إضافة إلى تعيين قائد جديد للقوات الجوية.ورغم نفي الجيش وجود مؤامرة انقلابية، شكك محللون في ذلك، معتبرين أن التغييرات قد تكون ردًا على تذمر داخل من جمود المسارات المهنية أو فشل القيادات في تحسين الوضع الأمني.وتزامنت التغييرات مع احتجاجات في العاصمة أبوجا، حيث فرّقت الشرطة مظاهرات تطالب بالإفراج عن ننامدي كانو، زعيم حركة "شعب بيافرا الأصلي" الانفصالية.وتواجه نيجيريا تهديدات من جماعات مسلحة متعددة، أبرزها بوكو حرام التي عادت للنشاط بقوة هذا العام، إلى جانب عصابات الخطف والنهب المعروفة باسم "قطاع الطرق"، فيما وقعت هجمات متكررة على مواقع عسكرية وزرع عبوات ناسفة على الطرق، ما أثار مخاوف من عودة انعدام الأمن الذي بلغ ذروته قبل عقد.وفي وقت سابق، وافقت على صفقة أسلحة بقيمة 346 مليون دولار لدعم جهود نيجيريا في مكافحة التمرد والجريمة المنظمة، في إطار تعزيز قدراتها الأمنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.