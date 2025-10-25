Advertisement

الطعام مقابل الجثث.. حصار جديد لإسرائيل على غزة!

Lebanon 24
25-10-2025 | 10:00
Doc-P-1433918-638970026598287191.webp
Doc-P-1433918-638970026598287191.webp photos 0
كتبت "الحدث": رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصل إسرائيل سياسة التجويع وتقييد وصول المساعدات إلى القطاع.
وأكدت التقارير أن القوات الإسرائيلية لا تزال تمنع دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا كما نص عليه الاتفاق الذي رعته مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول الحالي.

كما أشار إلى أن إسرائيل تواصل منع دخول الدجاج واللحوم وغيرها من المواد، مكتفية بالسماح بدخول بعض أنواع المعلبات والنودلز سريعة التحضير فقط.


مساعدات الأونروا محجوبة عن غزة

من جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل منعت دخول شاحنات تحمل مواد إيواء ولوازم شتوية للعائلات النازحة في القطاع المتضرر. وأكدت الأونروا في بيان صحفي اليوم الحاجة المتزايدة لتوفير المأوى والدفء لسكان غزة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن المواد المخزنة في الأردن ومصر محجوبة من الدخول.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد اتهم أمس خلال مؤتمر صحفي في مركز التنسيق المدني العسكري بمستوطنة "كريات جات" جنوب تل أبيب، الأونروا بأنها تابعة لحماس.

كما شدد على أن "الأونروا لن تلعب أي دور في غزة، وستتولى من 8 إلى 10 منظمات إغاثية تقديم المساعدات للقطاع".


اتهام إسرائيلي لحماس بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى

وكانت اتهمت إسرائيل حركة حماس بالمماطلة في تسليم جثث 13 أسيرًا متبقين، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة عن مسؤول إسرائيلي، مشيرًا إلى أن الحركة تحتفظ بجثامين ثمانية رهائن توفوا، في حين لم تُعرف أماكن وجود الخمسة الآخرين.

وأوضح المسؤول أن حماس "تتماطل وتناور بهدف تمديد وقف إطلاق النار، وتفادي الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتطلب نزع السلاح".

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سلمت حماس رفات 15 أسيرًا إلى إسرائيل، ولا يزال يتعين عليها إعادة جثث 13 رهينة أخرى من غزة، في حين تسلم إسرائيل 15 جثة لفلسطينيين مقابل كل جثة إسرائيلي يتم إعادتها، وفق خطة ترامب.

وأكدت حماس مرارًا أن عملية استخراج الجثث معقدة وتتطلب وقتًا، خاصة في ظل الدمار الهائل في القطاع الفلسطيني بعد سنتين من الحرب.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24