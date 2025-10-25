الطعام مقابل الجثث.. حصار جديد لإسرائيل على غزة!

Advertisement

كتبت "الحدث": رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في ، تواصل سياسة التجويع وتقييد وصول المساعدات إلى القطاع.وأكدت التقارير أن القوات لا تزال تمنع دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا كما نص عليه الاتفاق الذي رعته مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول الحالي.كما أشار إلى أن إسرائيل تواصل منع دخول الدجاج واللحوم وغيرها من المواد، مكتفية بالسماح بدخول بعض أنواع المعلبات والنودلز سريعة التحضير فقط.من جانبها، أعلنت وكالة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أن إسرائيل منعت دخول شاحنات تحمل مواد إيواء ولوازم شتوية للعائلات النازحة في القطاع المتضرر. وأكدت الأونروا في بيان صحفي اليوم الحاجة المتزايدة لتوفير المأوى والدفء لسكان غزة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن المواد المخزنة في الأردن ومصر محجوبة من الدخول.وكان الأميركي ماركو روبيو قد اتهم أمس خلال مؤتمر صحفي في مركز التنسيق المدني العسكري بمستوطنة "كريات جات" جنوب تل أبيب، الأونروا بأنها تابعة لحماس.كما شدد على أن "الأونروا لن تلعب أي دور في غزة، وستتولى من 8 إلى 10 منظمات إغاثية تقديم المساعدات للقطاع".وكانت اتهمت إسرائيل حركة بالمماطلة في تسليم جثث 13 أسيرًا متبقين، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة عن مسؤول إسرائيلي، مشيرًا إلى أن الحركة تحتفظ بجثامين ثمانية رهائن توفوا، في حين لم تُعرف أماكن وجود الخمسة الآخرين.وأوضح المسؤول أن حماس "تتماطل وتناور بهدف تمديد وقف إطلاق النار، وتفادي الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتطلب نزع السلاح".ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول بموجب خطة الرئيس الأميركي ، سلمت حماس رفات 15 أسيرًا إلى إسرائيل، ولا يزال يتعين عليها إعادة جثث 13 رهينة أخرى من غزة، في حين تسلم إسرائيل 15 جثة لفلسطينيين مقابل كل جثة إسرائيلي يتم إعادتها، وفق خطة .وأكدت حماس مرارًا أن عملية استخراج الجثث معقدة وتتطلب وقتًا، خاصة في ظل الدمار الهائل في القطاع الفلسطيني بعد سنتين من الحرب.