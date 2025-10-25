على متن الطائرة… ترامب يجري محادثات مع أمير قطر أثناء التزود بالوقود

Advertisement

أفاد مسؤول في ، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي سيجري لقاءً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس ووزير الخارجية بن جاسم آل ثاني على متن الطائرة الرئاسية الأميركية، خلال توقفها في للتزود بالوقود في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية.وأشار المسؤول إلى أن الأميركي ماركو روبيو سيرافق خلال الزيارة، مؤكداً أن اللقاء يهدف إلى التشاور حول التطورات الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية.