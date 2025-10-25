Advertisement

عربي-دولي

على متن الطائرة… ترامب يجري محادثات مع أمير قطر أثناء التزود بالوقود

Lebanon 24
25-10-2025 | 08:27
أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجري لقاءً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على متن الطائرة الرئاسية الأميركية، خلال توقفها في الدوحة للتزود بالوقود في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية.
وأشار المسؤول إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيرافق ترامب خلال الزيارة، مؤكداً أن اللقاء يهدف إلى التشاور حول التطورات الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية.

