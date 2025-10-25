23
بالصورة.. القبض على "أبو الفدا" أبرز المجرمين في عهد الأسد
Lebanon 24
25-10-2025
|
10:10
أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
القبض على أحد "أبرز المجرمين في عهد النظام البائد" في مدينة حلب بشمال البلاد .
وقالت الوزارة، في بيان، "نفذت فرق التحري والبحث عمليات رصد ومتابعة مكثفة تكللت بالوصول إلى أحد أبرز المجرمين في عهد النظام البائد، في منطقة الهلك بمدينة حلب، المدعو علي قرقناوي، الملقب بـ"أبو الفدا". وبناء على قرار صادر عن
النيابة العامة
، داهم فرع
مكافحة الإرهاب
في المحافظة موقع تواجده، وتم إلقاء القبض عليه".
وأضافت أن "المعطيات تشير إلى تورطه في قمع المظاهرات السلمية خلال فترة عمله كضابط سابق برتبة رائد، إضافة إلى تزعمه مجموعة مسلحة، وانخراطه في ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيات طائفية أخرى. كما استغل ترشحه لعضوية
مجلس الشعب
للحصول على غطاء رسمي لتحركاته الإجرامية".
ووفق البيان، "أحيل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على
القضاء
".
