Advertisement

عربي-دولي

الدعم السريع يعلن السيطرة على بارا… والجيش يتحدّث عن "كرّ وفرّ"

Lebanon 24
25-10-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1433967-638970141362830050.png
Doc-P-1433967-638970141362830050.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قوات الدعم السريع إحكام قبضتها على مدينة بارا، الواقعة على نحو 40 كلم من الأُبيض عاصمة شمال كردفان، بعد هجوم من ثلاثة محاور قالت إنه أسفر عن "دحر" قوات الجيش وحلفائه وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. ووصفت العملية بـ"النوعية الخاطفة"، معتبرة أنها تمهّد لاستكمال السيطرة على مناطق حيوية في إقليم كردفان.
Advertisement

تكتسب بارا وزناً استراتيجياً لوقوعها على الطريق الرئيسي الواصل بين كردفان والخرطوم ومدن أخرى، ولأن السيطرة عليها تمنح الطرف الممسك بها قدرة أوسع على ضبط التحركات العسكرية ومراقبة الطرق نحو العمقين الغربي والشمالي.

شهدت بارا ومحيط الأُبيض في الأسابيع الماضية معارك "كرّ وفرّ" بين الجيش والدعم السريع. وتقول الأخيرة إنها حققت تقدماً في شمال كردفان ضمن "خطط عسكرية محكمة" لتوسيع الانفتاح العملياتي. وفي دارفور، تتواصل الاشتباكات العنيفة في الفاشر، آخر معاقل الجيش والقوات المتحالفة معه شمال الإقليم، وسط تقارير عن تقدم قوات الدعم السريع باتجاه بوابات قيادة الجيش في المدينة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مصدر لـ"الجزيرة": الدعم السريع يستعيد السيطرة على بلدتي الرياش وكازقيل بشمال كردفان
lebanon 24
26/10/2025 07:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر بالجيش السوداني لـ"الجزيرة": الجيش قصف بالمسيرات مواقع الدعم السريع في مدينة الفاشر
lebanon 24
26/10/2025 07:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الدعم السريع ترحب بدعوة "الرباعية" للسلام في السودان
lebanon 24
26/10/2025 07:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة الدعم السريع ترحب بدعوة "الرباعية" للسلام في السودان
lebanon 24
26/10/2025 07:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

قيادة الجيش

شمال كردفان

على الطريق

سكاي نيوز

سكاي نيو

الرئيسي

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:44 | 2025-10-26
17:38 | 2025-10-25
17:22 | 2025-10-25
17:14 | 2025-10-25
17:04 | 2025-10-25
16:59 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24