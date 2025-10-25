الدعم السريع يعلن السيطرة على بارا… والجيش يتحدّث عن "كرّ وفرّ"

Advertisement

أعلنت إحكام قبضتها على مدينة بارا، الواقعة على نحو 40 كلم من الأُبيض عاصمة ، بعد هجوم من ثلاثة محاور قالت إنه أسفر عن "دحر" قوات الجيش وحلفائه وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. ووصفت العملية بـ"النوعية الخاطفة"، معتبرة أنها تمهّد لاستكمال السيطرة على مناطق حيوية في إقليم كردفان.تكتسب بارا وزناً استراتيجياً لوقوعها الواصل بين كردفان والخرطوم ومدن أخرى، ولأن السيطرة عليها تمنح الطرف الممسك بها قدرة أوسع على ضبط التحركات العسكرية ومراقبة الطرق نحو العمقين والشمالي.شهدت بارا ومحيط الأُبيض في الأسابيع الماضية معارك "كرّ وفرّ" بين الجيش والدعم السريع. وتقول الأخيرة إنها حققت تقدماً في شمال كردفان ضمن "خطط عسكرية محكمة" لتوسيع الانفتاح العملياتي. وفي دارفور، تتواصل الاشتباكات العنيفة في ، آخر معاقل الجيش والقوات المتحالفة معه شمال الإقليم، وسط تقارير عن تقدم قوات الدعم السريع باتجاه بوابات في المدينة. (سكاي نيوز)