عربي-دولي
الدعم السريع يعلن السيطرة على بارا… والجيش يتحدّث عن "كرّ وفرّ"
Lebanon 24
25-10-2025
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
قوات الدعم السريع
إحكام قبضتها على مدينة بارا، الواقعة على نحو 40 كلم من الأُبيض عاصمة
شمال كردفان
، بعد هجوم من ثلاثة محاور قالت إنه أسفر عن "دحر" قوات الجيش وحلفائه وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. ووصفت العملية بـ"النوعية الخاطفة"، معتبرة أنها تمهّد لاستكمال السيطرة على مناطق حيوية في إقليم كردفان.
تكتسب بارا وزناً استراتيجياً لوقوعها
على الطريق
الرئيسي
الواصل بين كردفان والخرطوم ومدن أخرى، ولأن السيطرة عليها تمنح الطرف الممسك بها قدرة أوسع على ضبط التحركات العسكرية ومراقبة الطرق نحو العمقين
الغربي
والشمالي.
شهدت بارا ومحيط الأُبيض في الأسابيع الماضية معارك "كرّ وفرّ" بين الجيش والدعم السريع. وتقول الأخيرة إنها حققت تقدماً في شمال كردفان ضمن "خطط عسكرية محكمة" لتوسيع الانفتاح العملياتي. وفي دارفور، تتواصل الاشتباكات العنيفة في
الفاشر
، آخر معاقل الجيش والقوات المتحالفة معه شمال الإقليم، وسط تقارير عن تقدم قوات الدعم السريع باتجاه بوابات
قيادة الجيش
في المدينة. (سكاي نيوز)
