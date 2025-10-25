Advertisement

عربي-دولي

ترامب في الدوحة: قطر حليف عظيم

Lebanon 24
25-10-2025 | 14:32
أجرى الرئيس الأميركي محادثات مع أمير دولة قطر في الدوحة، وأكد خلال اللقاء أن "قطر حليف عظيم".
وقال:" طالما نحن معا نود أن نعبر عن شكرنا لقطر ونأمل أن تبقى علاقتنا على هذا النحو مستقبلا".

أضاف:" قطر لعبت دورا في الوصول لاتفاق غزة وتحقيق السلام ".

وأكّد ترامب خلال توقفه بقاعدة العديد بالدوحة في طريقه لماليزيا، أنه لدينا شرق أوسط آمن حاليا.
