Advertisement

عربي-دولي

محكمة غزة في إسطنبول.. توثيقٌ لجرائم الحرب وشهادات من الميدان

Lebanon 24
25-10-2025 | 15:05
A-
A+
Doc-P-1434001-638970233191053643.png
Doc-P-1434001-638970233191053643.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الجلسة الختامية لـطمحكمة غزة" المنعقدة  في جامعة إسطنبول، قدّم قانونيون دوليون ومنظمات حقوق إنسان ومنصات إعلامية ملفات وأدلة موسّعة حول الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع، ضمن محور "التواطؤ والنظام الدولي والمقاومة والتضامن". الجلسات جمعت شهادات ناجين وصحفيين وخبراء قانونيين لبناء سجلٍّ توثيقي لانتهاكات حقوق الإنسان.
Advertisement

أكدت منصة Witness Eye، التي أسسها صحفيون لأرشفة شهادات من يعيشون "تحت الإبادة"، أهمية حفظ الأدلة الرقمية وتضخيم أصوات المتضامنين. وأشارت إلى توثيقها خلال العامين الماضيين شهادات ومقاطع فيديو لأكثر من 100 شخص من داخل غزة، قُدمت للمحكمة كمواد تُظهر وقائع الإبادة وفق وصفها.

سلّطت جمعية "مازلومدر" الضوء على قيمة روايات الشهود باعتبارها تسجيلًا مباشرًا للتاريخ. وقدّم اتحاد الحقوقيين الدولي 13 تقريرًا جُمعت على مدى أكثر من 700 يوم، شملت أكثر من 250 جريمة ضد صحفيين، وتقارير عن الانتهاكات بحق المدنيين والاعتقالات والتجويع، إضافةً إلى وضع المستشفى الوحيد الذي يتلقى فيه مرضى السرطان علاجهم في القطاع.

شدد مقدّمو الملفات على المسؤولية الدولية في المساءلة، ووصّفوا الانتهاكات بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن ما يجري "مسؤولية البشرية جمعاء".

ترأس الجلسات ريتشارد فالك المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وضمّت هيئة المحلفين كنيز مراد، وكريستين شينكين، وشاندرا مظفر، وغادة كرمي، وسامي العريان، وبيليانا فانكوفسكا. ومن المنتظر أن تُصدر لجنة الخبراء والمراقبين التابعة للمحكمة الجنائية الدولية رأيها النهائي الأحد، متضمّنًا خلاصات حول الإبادة والفصل العنصري والانتهاكات المنهجية في غزة. (الاناضول)
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ترتكب في غزة جريمة حرب سيوثقها التاريخ الإنساني
lebanon 24
26/10/2025 07:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش سيواصل المهمة العملياتية في الميدان استعدادا لإنهاء الحرب بما يتوافق مع الاتفاق
lebanon 24
26/10/2025 07:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: أكاذيب نتنياهو وإنكاره لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع الممنهج التي ارتكبها هو وجيشه الفاشي بحق أهلنا في غزة لن تغير من الحقائق التي وثقتها التقارير الأممية
lebanon 24
26/10/2025 07:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر قضائية إسبانية: النيابة الإسبانية تحفظ شهادات ووثائق لاستخدامها لاحقا أمام المحاكم الدولية
lebanon 24
26/10/2025 07:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الجنائية الدولية

لجنة الخبراء

الوحيد الذي

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:44 | 2025-10-26
17:38 | 2025-10-25
17:22 | 2025-10-25
17:14 | 2025-10-25
17:04 | 2025-10-25
16:59 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24