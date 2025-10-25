Advertisement

إطلاق نار جماعي في كارولاينا الشمالية.. قتيلان و13 مصابًا

Lebanon 24
25-10-2025 | 15:36
قُتل شخصان على الأقل وأصيب 13 آخرون بالرصاص، بينهم سبعة في حالة حرجة، خلال حفل كبير فجر السبت قرب بلدة ماكستون في مقاطعة روبِسون بولاية كارولاينا الشمالية، وفق مكتب الشريف.

أفاد البيان أن أكثر من 150 شخصًا غادروا الموقع قبل وصول قوات إنفاذ القانون، مؤكّدًا أن الحادث "معزول" ولا يوجد تهديد راهن للمجتمع. (abc)
