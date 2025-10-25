الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع على الفاشر

Advertisement

أعلنت الفرقة السادسة مشاة إفشال هجوم كبير شنّته على مدينة فجر السبت. ووفق بيان الجيش، بدأ الهجوم عند الثالثة صباحًا من عدة محاور، بعد قصف مدفعي مكثف طاول مناطق مدنية.أكدت القوات المسلحة أنها كانت في "أعلى درجات الجاهزية"، وتمكنت من صدّ الهجوم وإلحاق خسائر "كبيرة" بالمهاجمين، شملت تدمير عربتي صرصر و12 عربة مصفحة و25 مركبة قتالية، إضافة إلى الاستيلاء على آليات وأسلحة وذخائر، ومقتل أعداد كبيرة، فيما فرّ الباقون خارج المدينة.عند العاشرة صباحًا، جدّدت قوات الدعم السريع هجومها من المحور باتجاه خزان قولو، لكن الجيش قال إنه تصدّى لها "بقوة وحزم" وأجبرها على التراجع مجددًا.وصفت هذا التطور بأنه "الانتصار رقم 267" للقوات المسلحة على "المرتزقة والمتمردين"، مؤكدة ارتفاع الروح القتالية واستمرار العمليات لتطهير البلاد من المليشيات. وردّت على ما سمّته "إشاعات مفبركة" حول أوامر بانسحاب الجيش من الفاشر، مؤكدة أن هذه المزاعم "محض أوهام"، وأن القوات المسلحة والقوات المشتركة “على قلب رجل واحد” دفاعًا عن الوطن ووحدته.