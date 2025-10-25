ليتوانيا تحتج مجددًا: "بالونات" تهريب من بيلاروسيا تخترق الأجواء

Advertisement

استدعت الليتوانية البيلاروسي في فيلنيوس، وسلّمته مذكرة احتجاج ثانية خلال أسبوع، على خلفية ما وصفته بـ"تعديات متكررة" على مجالها الجوي عبر بالونات تُستخدم في تهريب التبغ من الأراضي البيلاروسية. واعتبرت ليتوانيا هذه الحوادث "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" و"استفزازًا متعمدًا" يؤدي إلى تصعيد التوتر.وطالبت فيلنيوس مينسك بتقديم تفسيرات فورية عبر القنوات المتفق عليها، واتخاذ إجراءات تمنع تكرار الاختراقات. وبحسب السلطات، جرى رصد نحو 90 جسمًا جويًا ليلة 25 تشرين الاول (بعد رصد 200 جسم في 22 تشرين الاول) عبرت الحدود من الجانب البيلاروسي، ما اضطر السلطات لإغلاق مطاري فيلنيوس وكاوناس الدوليين، إضافة إلى نقطتي عبور بريتين.