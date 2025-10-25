Advertisement

عربي-دولي

ليتوانيا تحتج مجددًا: "بالونات" تهريب من بيلاروسيا تخترق الأجواء

Lebanon 24
25-10-2025 | 17:38
A-
A+
Doc-P-1434049-638970324008685685.png
Doc-P-1434049-638970324008685685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استدعت وزارة الخارجية الليتوانية القائم بالأعمال البيلاروسي في فيلنيوس، وسلّمته مذكرة احتجاج ثانية خلال أسبوع، على خلفية ما وصفته بـ"تعديات متكررة" على مجالها الجوي عبر بالونات تُستخدم في تهريب التبغ من الأراضي البيلاروسية. واعتبرت ليتوانيا هذه الحوادث "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" و"استفزازًا متعمدًا" يؤدي إلى تصعيد التوتر.
Advertisement

وطالبت فيلنيوس مينسك بتقديم تفسيرات فورية عبر القنوات المتفق عليها، واتخاذ إجراءات تمنع تكرار الاختراقات. وبحسب السلطات، جرى رصد نحو 90 جسمًا جويًا ليلة 25 تشرين الاول (بعد رصد 200 جسم في 22 تشرين الاول) عبرت الحدود من الجانب البيلاروسي، ما اضطر السلطات لإغلاق مطاري فيلنيوس وكاوناس الدوليين، إضافة إلى نقطتي عبور بريتين.
مواضيع ذات صلة
ليتوانيا تغلق مطار فيلنيوس لساعات بسبب "بالونات غامضة"
lebanon 24
26/10/2025 07:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالونات تهريب تُعطل الأجواء الليتوانية... هل روسيا وراءها؟
lebanon 24
26/10/2025 07:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني يُحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية
lebanon 24
26/10/2025 07:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة في المنطقة العسكرية الشرقية
lebanon 24
26/10/2025 07:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24

القائم بالأعمال

وزارة الخارجية

كاوناس

لاروسي

روسيا

الونا

ريتين

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:44 | 2025-10-26
17:22 | 2025-10-25
17:14 | 2025-10-25
17:04 | 2025-10-25
16:59 | 2025-10-25
16:43 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24